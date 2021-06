Daniel Corral buscará “hacer hermosos recuerdos” en Tokyo 2020

Tokyo 2020 serán los terceros Juegos Olímpicos para el gimnasta mexicano Daniel Corral, uno de los atletas más destacados que tendrá la delegación del país.

Esta semana, la misma cuenta oficial de la justa veraniega compartió un video del bajacaliforniano, en el que habló de su carrera, su mejor recuerdo olímpico, su lema y lo que espera para esta nueva competencia.

Corral empezó a practicar gimnasia desde que tenía tres años. El atleta mexicano reconoció que lo que más ama de esta disciplina, es la sensación de “poder volar un poco y conquistar sus miedos” en las distintas pruebas que realiza.

Daniel Corral debuta en los olímpicos en Londres 2012

Con el pasar del tiempo, su talento en la gimnasia artística se fue notando, hasta que en Londres 2012 logró el debut olímpico, en el que además terminó en quinto lugar en la final de barras paralelas, lo que dinamitó su carrera.

Justamente el recuerdo olímpico favorito de Daniel Corral es cuando “me convertí en el primer mexicano en clasificar a una final olímpica (en este deporte), fue un momento muy especial para mí y para mi familia”.

Aunque también participó en Río 2016, el gimnasta mexicano no pudo mejorar su rendimiento y se quedó fuera de los primeros lugares. Sin embargo, eso no fue razón para rendirse y no intentar un nuevo ciclo olímpico rumbo a Tokyo 2020.

Así lo refleja dentro de su vida diaria con el lema: “Vive para impresionarte. Es la mejor manera de hacerte feliz”, señaló dentro del video en redes sociales.





En su trayectoria en la gimnasia artística tiene 11 medallas en diferentes eventos como Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Mundiales, por lo que solamente le falta conseguir una presea en la máxima justa veraniega.

“En Tokyo espero crear un hermoso recuerdo para mí, para poder recordarlo con una hermosa sonrisa en mi rostro”, sentenció.

Así, a sus 31 años Daniel Corral anhela en estos Juegos Olímpicos cerrar con broche de oro una exitosa carrera.