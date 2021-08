Diego del Real ya piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024

Apenas pisó México, y el lanzador de martillo Diego del Real ya piensa en la próxima cita olímpica, en París 2024. El atleta Azteca se quedó a tres puestos de avabzar a la final de su especialidad, pero no pierde el tiempo mirando hacia lo que pasó en Tokyo 2020.

“Tomaré unos días de descanso y posteriormente a eso ya comenzamos de nuevo la preparación , porque realmente ya inició esto. El hecho de que se hayan pospuesto uno año más las Olimpiadas hizo que el ciclo se adelantara, entonces ya, listos para iniciar de nuevo”, comentó a su llegada al aeropuerto Benito Juárez.

Planea estar más tiempo en Europa

En el análisis de su desempeño y el de otros atletas, Del Real puntualizó que debe entrenar y pasar más tiempo en competencias europeas para conseguir las marcas que lo catapulten al siguiente nivel.

“Sí, hay que estar allá. Ahorita acabo de ver las medallas y los tres primeros lugares fueron europeos, me atrevo a decir que incluso los primeros ocho lugares fueron para atletas europeos, entonces tengo que estar allá, más constante, más tiempo, pero hay que esperar a que se quite las restricciones porque no me dejan entrar, no nos están dejando entrar, no nos dejan competir, y pues ni modo, me tocó nacer de este lado”, agregó.

Tokyo fue para Del Real su segunda experiencia olímpica, en donde su mejor marca fue de 75.17 metros, cifra que planea mejorar considerablemente.

“Definitivamente, acabo de ver las finales y se ganó con 82 metros, 81 el segundo y 81 el tercero. Entonces yo digo que a muchos les cayó muy bien la pandemia, pero pues bueno, ellos tienen la ventaja de que para lo que nosotros en México es un estado, para ellos es un país y pueden viajar más sencillo”.

De Real no se conforma con sus logros

El regiomontano llegará a la justa veraniega de París a sus 30 años, edad ideal para reflejar su experiencia de dos olímpicos y la minuciosa preparación que ya tiene en su agenda.

“El otro año voy a ver la posibilidad de estar mucho más tiempo allá, y no queda de otra si queremos estar allá con los grandes”.