Los favoritos de Jaime Lozano para ganar el oro en Tokyo 2020

Tras el triunfo de la Selección Mexicana Olímpica por marcador de 4-1 ante el equipo japonés Fukuyama FC, el entrenador Jaime Lozano dio sus impresiones de cara a su debut en Tokyo 2020, en el que admite que no estarán entre los máximos candidatos e incluso dio su lista de favoritos a la medalla de oro.

“No creo, favoritos no somos, me parece que por la localía Japón puede ser uno, por los jugadores que acaban de estar en una Eurocopa 2020 y llegar a semifinales, España podría ser otro, y los de siempre Brasil o Argentina, el mismo Alemania, creo que nosotros con Francia estaremos ahí detrás de todos ellos, pero favoritos como tal no creo que nos tomen así en estos Juegos Olímpicos”, apuntó en la conferencia de prensa.

No obstante, el ‘Jimmy’ Lozano entiende que en estos torneos con pocos partidos, lo importante es pensar más en el juego inmediato, que en lo que puede pasar después.

“En Juegos Olímpicos, Mundiales, hay que ir partido a partido, siempre pensando en ganarlos, pero tienes ese margen de error para estar tranquilos. Así hemos estado en Panamericanos y el Preolímpico, tienes posibilidad de ir creciendo en confianza para los cruces que se puedan ir dando”, apuntó.

Jaime Lozano no tiene definido al once titular en Tokyo 2020

También el estratega habló sobre si ya existe una alineación estelar de la Selección Azteca para el debut ante Francia.

“Sí, repetimos once porque el primer partido ante Panamá no tuvimos mucho tiempo para prepararnos. No puedo asegurar que estos sean los titulares, mejoramos mucho, pero hay situaciones que nos tienen con ojos abiertos en los entrenamientos o con otros jugadores”, agregó.

El triunfo de México en este último ensayo antes del arranque de Tokyo 2020, se definió gracias a las anotaciones de Sebastián Córdova, Luis Romo y un doblete de Henry Martín, una buena señal por ser dos de los refuerzos mayores de edad en el grupo.

“Se incorporan a este proceso y se ven muy contentos, que vienen de tiempo atrás. Al único que conocía era a Memo (Ochoa) y con Romo desde la Sub 20, pero Henry es la primera vez que me toca trabajar con él, nos daba para pensar que podía sumar, aportar y hacer goles como el día de hoy”, apuntó el ‘Jimmy’.

La pandemia dificultó la preparación de las selecciones

Finalmente, Jaime Lozano habló sobre lo complicado que está siendo la logística con todas las restricciones de la organización del evento por motivo de la pandemia.

“Al final no se pudo concretar ningún partido por los protocolos que practicaban en Hiroshima y tampoco otra selección se pudo acercar a nuestro campamento. Hay que adaptarse. Sabíamos que iban a ser unos juegos atípicos. Me hubiera encantado enfrentar a una selección que competirá en Juegos Olímpicos, pero hay que adaptarnos”.