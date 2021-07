Kenia Lechuga avanza a semifinales sin opción de medalla en Tokyo 2020

Kenia Lechuga se quedó sin opciones de medalla en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. La mexicana compitió en los Cuartos de Final de Remo en la modalidad de Skiff Femenino y quedó en el cuarto lugar con un tiempo de 8:09.29, avanzando a Semifinales C y D.

A pesar de encontrarse en la instancia de Semifinales, la remera mexicana no podrá competir por las medallas olímpicas, pues su participación de dicha instancia es para escalar posiciones en el ranking mundial.

El primer lugar de la competencia lo ocupó la neozelandesa Emma Twigg, quien registró un tiempo de 7:54.96 y el segundo puesto fue para la suiza, Jeannine Gmelin, quien terminó el recorrido parando el cronómetro en 8:02.10.

La atleta de México, se quedó a dos segundos del tercer puesto, el cual le perteneció a Nazanin Malaer de Irán que terminó la competencia en 8:07.32.

¿Por qué Kenia Lechuga no competirá por medalla?



La mexicana está en las Semifinales C y D, no obstante, no es contendiente a subir al podio. Y es que en el deporte de remo, dicha instancia se divide en Semifinales A y B, C y D. Las primeras, son las que ocuparon los mejores tiempos en los Cuartos de Final, teniendo el derecho de competir por un metal olímpico. El sector C y D, solo suman en el ranking mundial.

La próxima cita de Kenia Lechuga en el Canal Sea Forest de Toyko será el próximo 26 de julio a las 19:00 horas y con esta prueba, dirá adiós a los Juegos Ol´mpicos en la capital de Japón.

Las finales por medallas en la disciplina de remo en la modalidad de skiff femenil, se disputarán el próximo 29 de julio a las 19:33 horas.

