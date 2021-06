Ciclista mexicana exige justicia para poder ir a Tokio 2020

Luego de haber tenido un proceso hacia los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la ciclista mexicana Jessica Salazar exige que justicia para poder clasificar a la justa veraniega, ya que, asegura que los directivos le están haciendo una mala jugada al respecto, tras la noticia de que el Comité Olímpico Mexicano (COM) anunciara que estará fuera del selectivo.

“Me encuentro en una incertidumbre innecesaria. Yo me encontraba ya preparándome para los Juegos Olímpicos y no es justo que a estas alturas estemos viviendo esto. ¿Cómo es posible que al ser la única atleta en aportar el 100% de los puntos, en la prueba que más se esperan resultados, esté pasando por esto? No es posible que aun siendo la mejor arrancadora del mundo no se me esté dando un lugar, o que no se esté creando un criterio de selección adecuado”, reclamó.

Jessica Salazar ha sido reconocida con el Premio Nacional del Deporte, posee un Récord Guinness e incluso ha sido subcampeona mundial en las pruebas de 500 metros contra reloj; por lo que era considerada como una atleta con potencial para obtener medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.









Por su parte, Fernando Ortega Ramos, director del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) de Jalisco, indicó que la tapatía aún puede mantener la esperanza de competir en tierras japonesas, para lo que tendrán una reunión con la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) y la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), en búsqueda de hacer les cambiar dicha decisión.

“El lunes habrá una reunión entre CONADE, COM y la FMC; por lo que entiendo del proceso hacia Tokio, Jessica está considerada. Lo que hay que buscar en esa ventana es en qué momento se puede abrir un esquema de valoración de criterios técnicos sobre quienes estarán participando en esa justa olímpica. El proceso seguirá caminando y nosotros esperamos poder reunirnos también con la Federación Mexicana de Ciclismo”, concluyó.