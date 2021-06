Ochoa será el portero de México en Tokyo 2020

La Selección Mexicana que irá a los Juegos Olímpicos ya tiene portero definido. Guillermo Ochoa irá a Tokyo 2020 y no ocultó su ilusión de poder ganar una medalla, algo que ya consiguió México en la edición de Londres 2012 pero que el arquero del América tiene pendiente entre sus logros personales.

“Es sin duda fantástico, algo que me ilusiona, me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado y eso me genera más ilusión ahora, poder estar participando, jugando, y poder ganar una medalla, que es lo que el país quiere”, mencionó Guillermo Ochoa para ESPN.

Además, agregó que le agrada el estilo de Jaime Lozano al frente del combinado mexicano Sub-23, quien será el entrenador durante la justa veraniega y aseguró que el Tri puede ser contendiente a medalla.

“Jimmy Lozano es buen técnico, junto con su cuerpo técnico y los jugadores que lleguen a este objetivo, por supuesto que me ilusiona, porque hay un grupo bueno de futbolistas, que puede competir y ganar una medalla”, añadió el guardameta de las Águilas, que anteriormente, formó parte de la Selección Mexicana que viajó a Atenas 2004, pero permaneció en la banca ante la titularidad de Jesús Corona.

Ronald Martinez/Getty Images ARLINGTON, TEXAS - JUNE 09: Guillermo Ochoa #13 of Mexico during play against Ecuador during a international friendly at AT&T Stadium on June 09, 2019 in Arlington, Texas. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Finalmente, señaló que no puede decantarse entre una Copa del Mundo o Juegos Olímpicos, ya que son distintos y ambas competencias hay que disfrutarlas.

“Sería injusto comparar unos Juegos Olímpicos con un Mundial, porque vas con jugadores de categoría distinta, hay que disfrutarlos y aprovecharlos”, puntualizó.

Los rivales de México en Tokyo.

La Selección Mexicana debutará en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 el próximo 22 de julio cuando se mida a Francia, posteriormente, se verán las caras el día 25 ante el país anfitrión, Japón, y finalmente, cerrarán la Fase de Grupos frente a Sudáfrica el 28 de julio.

