Ochoa revela complicaciones en Tokyo 2020

¡Un obstáculo más! Guillermo Ochoa reveló detalles sobre las complicaciones que ha tenido la Selección Mexicana de Futbol durante su estancia en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“La gente solo ve los partidos pero hay cosas detrás que han sido difíciles desde la alimentación, los transportes, los protocolos, que nos tienen vigilados en todo momento, llegamos del entrenamiento y en el hotel no nos dejan ni tocar el botón del elevador, no nos dejan bajar a la tienda del hotel a comprar unas galletas, un chocolate, nada, llevamos mucho tiempo encerrados y eso mentalmente te va cansado”, reveló el cancerbero mexicano en exclusiva para Azteca Deportes.

“No ha sido sencilla la estadía, las condiciones climatológicas han sido muy pesadas, las logísticas del COVID no han sido sencillas porque hasta los mismos días del partido tenemos que viajar hasta 40 o 50 minutos. Juegas y al día siguiente tienes que recuperarte en el viaje, en tren, avión o camión. La exigencia ha sido muy alta y a pesar de eso el equipo se ha comportado a la altura”, aseguró Memo.

“Ellos están en hotel de cinco estrellas, no sufren con la logística del COVID, No te quieren dar ni dos almohadas”, añadió el portero mexicano haciendo referencia a que la Selección japonesa ha recibido mejores tratos como anfitrión.

En México solo piensan en la medalla de bronce

A pesar de haberse quedado en el camino por el oro ante Brasil en las semifinales, el guardameta del América aplaude la actuación y rendimiento de sus compañeros en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

“Ha sido un excelente torneo, ha sido fantástica la manera en que se ha entregado cada jugador en manera individual y manera grupal, principalmente grupal, es por eso lo que hemos conseguido”, dijo Memo a David Medrano.

“Hasta el día de hoy no podríamos ir con la cabeza en alto, pero no nos queremos conformar, nos queremos regresar con un metal a casa, ya no será el oro que buscábamos, pero así es el futbol, a veces se gana y a veces se pierde y hay que aceptarlo”, sentenció Ochoa, quien ante la posibilidad de ganar una presea el equipo la va “a pelear hasta el final porque el equipo y el cuerpo técnico se la merecen. El equipo está mentalizado a llevarse una medalla”.

Japón tendrá desventaja física ante México

El exportero del Granada de LaLiga de España se dijo confiado en poder dar una mejor presentación que en el partido de la fase de grupos, además cree que el factor físico beneficiará a los dirigidos por Jaime Lozano.

“Japón no va a salir a especular, estando en casa ellos son los obligados porque la prensa se los exige en su casa. Nosotros queremos cambiar la imagen de los primeros 15 minutos que tuvimos contra ellos, entonces no va a ser un partido sencillo, pero conforme pase el tiempo, ellos irán bajando porque ya jugaron dos partidos en tiempo extra y ojalá lo sepamos aprovechar porque físicamente el grupo se ha comportado a la altura”, insistió el mexicano.

A pesar que la Selección Azteca perdió a Érick Aguirre en el partido de la fase de grupos ante los nipones, no han sufrido más bajas, factor que les beneficiará en el partido por el tercer lugar.

“Las lesiones nos han respetado más allá de la de Érick Aguirre, así que sería un bonito final para este grupo que sería el último día que estemos juntos y queremos llevarnos un buen recuerdo de Tokyo”, finalizó.