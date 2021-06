Horacio Nava sobre problemas cardiacos: “todos hay que checarnos”

El paro cardiaco que sufrió el futbolista de Dinamarca, Christian Eriksen, regresó a la mesa la discusión sobre los programas de prevención que se deben aplicar a los atletas de alto rendimiento para que no ocurran casos como el de la estrella danesa. El marchista mexicano, Horacio Nava, fue sometido a una operación de corazón en 2005 por una problema cardiaco congénito del que no se había dado cuenta.

Nava va por sus cuartos Juegos Olímpicos en Tokio y aseguró que no solo los deportistas profesionales deben checarse periodicamente, sino que la población en general debería hacerlo.

“Acabamos de ver a un futbolista que tuvo un paro cardiaco, donde a veces la prevención o un electrocardiograma podría ser la diferencia. No nos hacemos los análisis, a veces por temor, porque no tenemos (recursos económicos) o porque no nos los queremos hacer. La importancia de revisarnos, no solamente los deportistas, todas las personas, creemos que nunca nos van a pasar las cosas y cuando nos pasan llega el miedo o temor” mencionó el marchista de 39 años.

Horacio Nava acude a revisiones constantes y se mantiene con la ilusión de subirse al podio en Tokio

Nava recordó que hace 16 años, los médicos le dijeron que si no se sometía a la cirugía podría haber tenido un desenlace fatal en una competencia. Hoy en día, Nava acude a revisiones constantes y se mantiene con la ilusión de subirse al podio en Tokio en la marcha de 50 kilómetros. Su mejor resultado fue en Beijing 2008 con un sexto lugar.

“El factor que me puede beneficiar es la longevidad de la prueba. Raúl González fue doble medallista a los 38 años, el récord del mundo del francés que tiene 41 años, es una prueba más longeva donde todos sabemos que la edad a veces es relativa. Me siento bien, si eres disciplinado y llegas a esta edad sin lesiones y motivado, con el kilometraje de años anteriores te beneficia, esperemos y estamos trabajando para que se vea reflejado este 6 de agosto” finalizó Nava.

La marcha mexicana no consigue una medalla desde Sydney 2000 cuando Noé Hernández, fallecido en 2013, se colgó la plata en los 20 kilómetros; y Joel Sánchez bronce en marcha en los 50 km.