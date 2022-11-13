México 4-0 Irak | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

La Selección Mexicana venció a Irak. El duelo amistoso, que significó el penúltimo encuentro del equipo dirigido por Gerardo Martino previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, fue disputado en la cancha del Estadio Municipal Montilivi.

En un juego en el que la Selección Azteca se fue arriba desde los primeros minutos, la escuadra nacional abrió el marcador al minuto 4 por vía de Alexis Vega. Jesús Gallardo mandó un centro desde la banda derecha, y encontró al delantero de Chivas para hacer el 1-0.

Para la parte complementaria, México aumentaría la ventaja. Rogelio Funes Mori hizo el 2-0 al 48' tras un servicio de Uriel Antuna.

Jesús Gallardo haría el 3-0 al minuto 67 luego de aprovechar un rebote dentro del área y Antuna fue el encargado de cerrar el marcador al último minuto por la vía del penal.

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La Selección Mexicana se medirá ante Suecia el 16 de noviembre

La segunda prueba para Gerardo Martino y sus pupilos será el próximo miércoles 16 de noviembre, cuando se vean las caras ante Suecia, selección que no irá a Qatar 2022, pero que será mucha más prueba para México de cara a lo que viene en la justa invernal.

Este duelo lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:15 PM (tiempo del centro de México).

