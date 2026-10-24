México jugará un Mundial como nunca antes: habrá 191 selecciones y tiempos de 20 minutos

La Selección Nacional de México Sub-15 afrontará una competencia inédita de la FIFA entre el 24 y el 30 de octubre de este año. El Mundial de la categoría reunirá a representantes de 191 federaciones, las cuales disputarán partidos de tiempos de 20 minutos. Mientras que la Sub-17 femenil necesita estos resultados para avanzar a octavos de final.

El formato del primer Mundial Sub-15

La principal diferencia de la competencia que afrontará México, que le organizó un homenaje a Memo Ochoa, estará en el número de jugadores y la duración de los encuentros. Cada equipo alineará a ocho futbolistas en lugar de los once habituales, mientras que los partidos tendrán dos periodos de 20 minutos, para un total de 40 minutos de juego reglamentario.

La principal diferencia estará en el número de jugadores y la duración de los encuentros.|@jovenesfutbolistasmx_

Las dimensiones del terreno también cambiarán: los encuentros se disputarán en campos de 68 metros de largo por 47 de ancho, aunque las porterías conservarán las medidas reglamentarias. Además, los saques de banda se ejecutarán con los pies y el fuera de juego solo se marcará dentro de una zona cercana a la portería.

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Cada delegación podrá registrar 14 jugadores y hasta seis integrantes del cuerpo técnico. La convocatoria está dirigida a futbolistas nacidos en 2011 o 2012, por lo que el campeonato se concentra en el desarrollo de jugadores de la categoría Sub-15.

Los partidos de México en el Mundial

El conjunto mexicano quedó ubicado en el Grupo H junto con Hungría, Dominica, Siria, Etiopía y Malasia. El calendario contempla cinco compromisos durante la primera fase, con dos encuentros el sábado 24 de octubre, uno el domingo 25 y otros dos el lunes 26.

El plantel mexicano estará dirigido por Marvin Cabrera y contará con futbolistas de clubes de la Liga MX y de equipos estadounidenses. La convocatoria incluye representantes de América, Santos Laguna, León, Chivas, Monterrey, Pachuca y otros clubes, además de jugadores de LAFC, Dallas FC, Colorado Rapids, Seattle Sounders y Sporting Kansas City.