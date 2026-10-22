Guillermo Ochoa, futbolista mexicano: “Tenemos que buscarnos las oportunidades de abrir los ojos a la gente en Europa”

Así como Memo Ochoa fue homenajeado por el América, su trayectoria también dejó un mensaje para los futbolistas mexicanos que aspiran a jugar en el extranjero. Durante su etapa en el futbol europeo, el guardameta habló sobre las dificultades para conseguir un lugar y la importancia de salir a buscar oportunidades fuera de México.

Mientras que Memo Ochoa destaca en la historia de México por sus participaciones mundialistas y su recorrido como portero, una de sus declaraciones más recordadas se relaciona con el esfuerzo necesario para abrirse camino en Europa. En una entrevista con Marca Claro, cuando jugaba en el Granada, defendió la necesidad de competir y ganarse el respeto allí.

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La popular frase de Memo Ochoa sobre México y los equipos

“Tenemos que buscarnos las oportunidades, de abrir los ojos a la gente en Europa, de hablar de pelear de ‘picar piedra’, de ganarse el respeto y eso es en base de, a veces sufrir en el futbol, de pasarlo mal. Ojalá que esto que hago ayude a más porteros a salir”, afirmó.

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En aquella conversación, también recordó que la competencia en el Viejo Continente incluye jugadores de distintas partes del mundo. Por eso, consideraba necesario salir de México, afrontar nuevos desafíos y demostrar el propio nivel.

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La actualidad de Memo Ochoa tras retirarse del futbol

Ochoa cerró su carrera profesional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que sumó minutos ante República Checa durante la fase de grupos y alcanzó su sexta convocatoria mundialista. Tras el torneo, concluyó su ciclo profesional.

El Club América organizó un homenaje para reconocer su trayectoria en el equipo, donde defendió el arco azulcrema en dos etapas: de 2004 a 2011 y de 2019 a 2022. La despedida sirvió para recordar sus años en el club y su vínculo con la afición.

Fuera de las canchas, el exguardameta ha dedicado tiempo a proyectos personales. Entre sus nuevos intereses se encuentra la fotografía, especialmente los retratos en blanco y negro, los paisajes y las imágenes deportivas. Así, Ochoa comienza una etapa distinta después de una carrera marcada por sus experiencias en México y Europa.

