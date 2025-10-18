deportes
México irá al Mundial de Gimnasia Artística con 9 atletas; ¿cuáles han sido los mejores resultados para el país?

En los próximos párrafos podrás conocer todos y cada uno de los nueve atletas mexicanos que estarán en el siguiente Mundial de Gimnasia Artística.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Este fin de semana comenzará uno de los eventos más importantes con el que se cerrará el año dentro del ámbito deportivo. El Campeonato Mundial de Gimnasia Artística finalmente ha llegado, por lo que aquí conocerás los 9 atletas mexicanos que asistirán al mismo en las próximas horas.

Serán un total de 9 los deportistas mexicanos que harán acto de presencia en el Mundial de Gimnasia Artística que se llevará a cabo en Yakarta, Indonesia. Por ende, no está de más saber el nombre de cada uno de estos, así como los mejores resultados que la delegación mexicana ha tenido en este evento.

¿Qué atletas mexicanos estarán en el Mundial de Gimnasia Artística?

De acuerdo con información del portal de X Olimpismo Mexicano, serán cuatro mujeres las que representen a México en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que comenzará el domingo 19 de octubre. Estas son las siguientes: Mariangela Flores, Paulina Guerra, Natalia Escalera y Victoria Mata.

El apartado masculino no queda olvidado en este evento; de hecho, se contabilizan cinco atletas mexicanos que intentarán poner el nombre del país en alto en este evento de talla internacional, pues de acuerdo con la misma fuente los confirmados son José Díaz, Mario Rojas, Rodrigo Gómez, Isaac Núñez y Diego Jaime.

¿Cuáles han sido los mejores resultados de México en el Mundial de Gimnasia Artística?

Imposible hablar de la gimnasia artística sin mencionar a Alexa Moreno, deportista que ha presentado al país en los mejores eventos y que, en el pasado, alcanzó el bronce en el Mundial de Gimnasia a través del salto. Alexa llegó a ser considerada, en su momento, una de las mejores gimnastas del país.

Sin embargo, no es la única que sobresale. Hace algunos años, Daniel Corral se quedó con la medalla de plata en caballo con arzones dentro de una de las pruebas más importantes del Mundial de Gimnasia Artística, aunque también se le recuerda por las notables participaciones que ha tenido en el Exatlón México.

