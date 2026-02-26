México, entre los países latinos con mejores RESULTADOS en los Juegos Olímpicos de Invierno

Han pasado varios días desde la conclusión de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026 y las curiosidades al respecto no cesan en las redes sociales. Por ejemplo, ¿sabías que México fue uno de los países de Latinoamérica con mejores resultados en la justa?

El origen de Donovan Carrillo, patinador mexicano

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina destacaron por la impresionante actividad de los atletas noruego, así como por la sorpresa que significó Italia y el siempre poderío de los Estados Unidos. Sin embargo, también brilló por los grandes resultados de la comunidad latina, entre ellos los obtenidos por México.

¿Cómo le fue a México en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Todo ocurrió dentro del Patinaje Artístico Varonil, mismo en donde el atleta mexicano Donovan Carrillo quedó ubicado en la posición número 22. Este lugar hizo que México se quedara en el tercer puesto en cuanto a mejores resultados se refiere para la comunidad latina en Milano - Cortina.

El primer lugar en este apartado fue para Brasil y el oro que Lucas Pinheiro obtuvo en el Esquí Alpino, lo cual significó una de las sorpresas más grandes en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026. El segundo puesto quedó en Argentina gracias a Nicole Begue y Francesca Baruzzi, quienes quedaron en el lugar 17 en Esquí Alpino.

Más abajo aparece Chile con Tomas Holscher en Esquí Alpino gracias a su lugar 24, mientras que en el mismo deporte el uruguayo Nicolás Pirozzi se ubicó en el puesto 39. Finalmente aparece Colombia con Fredik Fodstar, quien quedó en el lugar 69 dentro del Esquí de Fondo.

¿Qué ocurrió con los países del Caribe en los Juegos Olímpicos de Invierno?

Los caribeños tampoco se quedaron atrás en estos Juegos Olímpicos de Invierno Milano - Cortina 2026, pues para muestra de ello está el puesto 25 de Axel Brown y De Aundre John, los cuales representaron a Trinidad y Tobago, en el deporte conocido como Bobsleigh.