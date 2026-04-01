ÚLTIMA HORA: así queda México en el ranking FIFA tras empatar ante Portugal y Bélgica

La Fecha FIFA dejó sensaciones encontradas para la Selección Mexicana. El equipo compitió ante rivales europeos de alto nivel, pero no logró traducir ese rendimiento en victorias, y eso le ha pasado factura en el Ranking FIFA.

Tras los empates ante Portugal y Bélgica, la Selección Mexicana se mantiene en la posición 15 del ranking FIFA, sin cambios significativos en su estatus internacional.

El equipo no retrocede, pero tampoco logra acercarse al Top 10, una zona que sigue dominada por las potencias europeas y sudamericanas.

México vs Bélgica; RESUMEN EXTENDIDO del Amistoso Internacional TV Azteca Deportes

Te puede interesar: ¿Hubo lesionados? Este es el saldo que dejó para la Selección Mexicana la fecha FIFA

Así está el ranking FIFA tras la Fecha FIFA de marzo 2026

Posición Selección Puntos 1 Francia 1877.32 2 España 1876.40 3 Argentina 1874.81 4 Inglaterra 1825.97 5 Portugal 1763.83 6 Brasil 1761.16 7 Países Bajos 1757.87 8 Marruecos 1755.87 9 Bélgica 1734.71 10 Alemania 1730.37 13 Colombia 1693.09 15 México 1681.03 16 Estados Unidos 1673.13 17 Uruguay 1673.07 23 Ecuador 1594.78 33 Panamá 1540.64 40 Paraguay 1503.50 49 Venezuela 1468.05

Europa aprieta y no deja margen

Mientras México sumaba empates, selecciones como Francia aprovecharon la ventana internacional para escalar posiciones y tomar el liderato del ranking tras victorias importantes.

España, en cambio, perdió la cima tras empatar con un rival de menor ranking, lo que demuestra lo sensible que es esta clasificación a cualquier resultado.

Ese contexto era bueno para el combinado Azteca, pero simplemente no encontró la forma de ganar sus compromisos.

Te puede interesar: Histórico e insólito: árbitro argentino se lesiona en México en medio del Repechaje Intercontinental

El ranking refleja el momento del equipo

La posición actual del cuadro dirigido por Javier Aguirre no es casualidad.

México ha mostrado capacidad para competir ante selecciones fuertes, pero sigue sin consolidarse como un equipo que marque diferencia en los partidos clave.

El empate ante Bélgica dejó buenas sensaciones en el funcionamiento, pero también evidenció una falta de contundencia que termina pesando en este tipo de mediciones, en donde no importa el desempeño, sino solo los números.

Ante ello, México sigue dentro de las selecciones relevantes, pero necesita algo más si quiere llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con argumentos reales para competir al máximo nivel.