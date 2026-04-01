ÚLTIMA HORA: así queda México en el ranking FIFA tras empatar ante Portugal y Bélgica
México ya conoce su nueva posición en el ranking FIFA tras sus partidos ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026.
La Fecha FIFA dejó sensaciones encontradas para la Selección Mexicana. El equipo compitió ante rivales europeos de alto nivel, pero no logró traducir ese rendimiento en victorias, y eso le ha pasado factura en el Ranking FIFA.
Tras los empates ante Portugal y Bélgica, la Selección Mexicana se mantiene en la posición 15 del ranking FIFA, sin cambios significativos en su estatus internacional.
El equipo no retrocede, pero tampoco logra acercarse al Top 10, una zona que sigue dominada por las potencias europeas y sudamericanas.
México vs Bélgica; RESUMEN EXTENDIDO del Amistoso Internacional TV Azteca Deportes
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Así está el ranking FIFA tras la Fecha FIFA de marzo 2026
|Posición
|Selección
|Puntos
|1
|Francia
|1877.32
|2
|España
|1876.40
|3
|Argentina
|1874.81
|4
|Inglaterra
|1825.97
|5
|Portugal
|1763.83
|6
|Brasil
|1761.16
|7
|Países Bajos
|1757.87
|8
|Marruecos
|1755.87
|9
|Bélgica
|1734.71
|10
|Alemania
|1730.37
|13
|Colombia
|1693.09
|15
|México
|1681.03
|16
|Estados Unidos
|1673.13
|17
|Uruguay
|1673.07
|23
|Ecuador
|1594.78
|33
|Panamá
|1540.64
|40
|Paraguay
|1503.50
|49
|Venezuela
|1468.05
Europa aprieta y no deja margen
Mientras México sumaba empates, selecciones como Francia aprovecharon la ventana internacional para escalar posiciones y tomar el liderato del ranking tras victorias importantes.
España, en cambio, perdió la cima tras empatar con un rival de menor ranking, lo que demuestra lo sensible que es esta clasificación a cualquier resultado.
Ese contexto era bueno para el combinado Azteca, pero simplemente no encontró la forma de ganar sus compromisos.
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El ranking refleja el momento del equipo
La posición actual del cuadro dirigido por Javier Aguirre no es casualidad.
México ha mostrado capacidad para competir ante selecciones fuertes, pero sigue sin consolidarse como un equipo que marque diferencia en los partidos clave.
El empate ante Bélgica dejó buenas sensaciones en el funcionamiento, pero también evidenció una falta de contundencia que termina pesando en este tipo de mediciones, en donde no importa el desempeño, sino solo los números.
Ante ello, México sigue dentro de las selecciones relevantes, pero necesita algo más si quiere llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con argumentos reales para competir al máximo nivel.