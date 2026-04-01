Histórico e insólito: árbitro argentino se lesiona en México en medio del Repechaje Intercontinental

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ya cuenta con las 48 selecciones clasificadas y aguarda por su inicio el día 11 de junio. Sin embargo, la última ronda de repechaje dejó un momento insólito dentro de México. El protagonista fue Facundo Tello, árbitro argentino encargado de impartir justicia en el duelo entre República Democrática del Congo contra Jamaica, encuentro que tuvo al equipo africano como ganador.

El silbatante sudamericano tuvo que abandonar el terreno de juego durante el tiempo suplementario tras lesionarse la rodilla en el Estadio Akron. La dolencia de Tello, de 43 años, no le permitió continuar dirigiendo el partido entre Congo y Jamaica, por lo que se perdió los minutos finales de la definición. En su lugar, ingresó su compatriota Darío Herrera, quien ocupaba el rol de cuarto árbitro.

Facundo Tello abanadona el terreno de juego en el Estadio Akron

Tello no pudo ocultar sus lágrimas mientras abandonaba el campo de juego, ya que es uno de los serios candidatos para representar al arbitraje argentino en la próxima Copa del Mundo. Cabe destacar que el juez ya estuvo presente en la edición anterior, el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, su lesión en la rodilla podría dejarlo fuera del circuito, pensamiento que se le cruzó por la cabeza al abandonar el terreno de juego.

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Tello deberá esperar el diagnóstico final

Si bien no existe confirmación oficial, el árbitro argentino partía como uno de los nombres más firmes para representar a Argentina en el Mundial 2026, por lo que su lesión abre un signo de interrogación importante. El problema se originó en la rodilla, por lo que Tello deberá someterse a exámenes médicos para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación que deberá seguir.

Así fue la clasificación de Congo al Mundial 2026

El encuentro entre Congo y Jamaica se mantuvo igualado hasta el minuto 90, obligando a que el tiempo de juego se extienda hacia los 120. En el alargue, fue Axel Tuanzebe quien se encargó de marcar el gol decisivo que le dio la victoria a los africanos. De esta manera, R. D. Congo jugará su segunda Copa del Mundo en su historia.

Ya han pasado más de 50 años desde que el conjunto africano dejó de participar en el certamen. Su última aparición había sido en el Mundial de Alemania 1974 bajo la denominación de Zaire. Con este resultado, Congo integrará el Grupo K del torneo junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.