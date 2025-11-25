México supera a una selección campeona del mundo previo al Mundial 2026 y muchos no lo pueden creer

La Selección Nacional de México bajó en el Ranking FIFA de selecciones pues viene de empatar y perder en esta doble fecha de noviembre, frente a Uruguay y a Paraguay. No obstante, el combinado azteca sigue posicionado en una muy buena posición de un prestigioso ranking que habla de los proyectos. De hecho, hasta supera a un país campeón del mundo.

Mientras que Javier Aguirre sigue firme en su puesto y Miguel ‘Piojo’ Herrera fue despedido de Costa Rica , la Selección Mexicana se ubica por encima de Inglaterra entre los países con más finales de mundiales contando mayores, Mundial Sub20, Mundial Sub17, Mundial de Futsal, Mundial de Futbol playa y los JJOO Masculino. Un logro más que interesante.

Selección Nacional de México La Selección Mexicana ya tiene en la mira a sus próximos rivales, aunque falta de que se haga oficial

El ranking de países con más finales de mundiales disputadas en futbol

42 - Brasil

21 - Argentina

18 - España

15 - Alemania

12 - Italia

12 - Nigeria

11 - Francia

9 - Uruguay

9 - Rusia (o URSS)

8 - Portugal

7 - México

7 - Ghana

6 - Hungría

6 - Inglaterra

6 - Serbia (antes Yugoslavia)

TE PUEDE INTERESAR:



México supera a Inglaterra previo al Mundial 2026; ¿y ante Sudamérica?

De este modo, México es superado por casi todos los campeones que tiene la Copa Mundial de la FIFA masculina de mayores. Sin embargo, el conjunto tricolor se impone frente a Inglaterra, quien supo ganar la Copa del Mundo de 1966 y nunca más pudo conseguir una final en esa categoría.

Instagram: Selección Mexicana México se acerca a Uruguay

Cabe destacar que México tampoco ha logrado jugar una final de Mundial, a pesar de que organizó las ediciones de 1970 (campeón Brasil) y de 1986 (campeón Argentina). Sin embargo, contando todas las categorías antes mencionadas, el país azteca tiene un poderío mucho más notable y es de los mejores de la región.

Si se compara con todo América, es cierto que Brasil y Argentina le sacan mucha diferencia al equipo tricolor. No obstante, México está apenas 2 finales por debajo de Uruguay. No obstante, los charrúas conquistaron los Mundiales de 1930 y 1950.

Entre los logros más destacados de la Selección Mexicana a nivel finales mundiales, puede ostentar su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, México ganó dos veces el Mundial Sub-17 y perdió una final del Mundial Sub-20.

