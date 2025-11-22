deportes
Esta selección se desplomó en el Ranking FIFA y México podría enfrentarla en el “grupo de la muerte” del Mundial 2026

El equipo de Javier Aguirre será parte del bombo 1 en el sorteo de la Copa del Mundo, por lo que podría toparse muy temprano con este seleccionado histórico

México y la Copa del Mundo
Instagram FIFA - Selección Nacional / @fifaworldcup - @miseleccionmx
Marco Espósito | DR
Mundial México 2026
Por tercera vez en su historia, México será anfitriona de un Mundial (esta vez junto a Estados Unidos y Canadá), lo que le brindará el beneficio de integrar el bombo 1 y ser cabeza de serie en el sorteo. De esta forma, la Selección Nacional evitará cruzarse con duros rivales como España, Argentina, Brasil o Francia en la primera ronda. Sin embargo, hay un país múltiple campeón con el que sí podría compartir grupo.

Aunque cuenta con cuatro Copas del Mundo en sus vitrinas y varias leyendas que la llevaron a lo más alto en el pasado, la selección de Italia se encuentra sumergida desde hace años en una profunda crisis. Luego de ser campeona del Mundial 2006, quedó eliminada en fase de grupos en 2010 y 2014, no logró clasificar en 2018 y 2022 y ahora jugará el repechaje para obtener un cupo en 2026.

Italia quiere jugar el Mundial
Instagram selección de Italia / @azzurri

Si bien en 2021 se proclamó campeona de la Euro, lo cierto es que Italia ha perdido el reconocimiento que tenía en el pasado y ya no entra entre las candidatas al título para ningún aficionado. Sus resultados recientes impactaron en el Ranking FIFA, a tal punto que bajó tres puestos en la última actualización y quedó decimosegunda.

En estas Eliminatorias, la Azzurra quedó segunda en su grupo por detrás de Noruega, lo que la condenó a jugar nuevamente el Repechaje. En esta ocasión, si quiere estar presente en el Mundial el año que viene deberá vencer a Irlanda del Norte y luego al ganador del cruce entre Gales y Bosnia.

¿Puede Italia enfrentar a México en el Mundial?

Si Italia logra superar a sus rivales y se mete en el Mundial, entonces formará parte del bombo 4 en el sorteo y podría ser una de las rivales de México. Pese a ser tetracampeona del mundo, el ingresar mediante el Repechaje lo condena a formar parte de esta zona.

Más allá de que su presente está lejos de ser el soñado, la realidad es que ninguna selección del bombo 1 va a querer tener a la Azzurra de adversaria, dado que nunca hay que subestimar a una campeona mundial. El sorteo se llevará a cabo el 5 de diciembre, mientras que el Repechaje UEFA tendrá lugar en marzo de 2026.

Los bombos del Mundial

Para el sorteo, las selecciones participantes del Mundial 2026 fueron distribuidas en cuatro bombos:

  • Bombo 1: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europeo 1, Repechaje Europeo 2, Repechaje Europeo 3, Repechaje Europeo 4, Repechaje Intercontinental 1, Repechaje Intercontinental 2
Mundial 2026
Selección Mexicana
