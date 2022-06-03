Después de superar a Nigeria el pasado sábado, la Selección Mexicana enfrentó a su similar de Uruguay en el Estadio de la Universidad de Phoenix como parte de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, pero el resultado fue completamente diferente. El combinado charrúa se llevó la victoria por 3-0 sobre el conjunto azteca con un gol de José María Giménez y un doblete de Edinson Cavani.

La afición mexicana no terminó conforme con el resultado ante em combinado sudamericano y le recriminó a Martino los malos resultados en los últimos partidos con abucheos al final del juego.

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La Selección Mexicana y “El Tata” Martino tendrán su siguiente compromiso el próximo domingo a las 6:30 PM, hora del Centro de México, ante Ecuador y podrás verlo en vivo a través de la señal de Azteca Deportes.

