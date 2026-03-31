México vs Bélgica: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego amistoso de marzo, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de México buscará dejar atrás el empate sin goles en la cancha del Estadio Azteca que generó abucheos después del partido y vuelve a la actividad este martes 31 de marzo para enfrentarse a su similar de Bélgica en partido amistoso a disputarse en el Soldier Field de Chicago, Illinois.

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Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

Dónde ver el partido de México vs Bélgica EN VIVO

La Selección Mexicana se enfrenta este martes 31 de marzo en la cancha del Soldier Field ante su similar de Bélgica en partido correspondiente a la Fecha FIFA y como parte de su preparación rumbo a la justa veraniega.

El conjunto mexicano buscará dejar atrás el empate sin goles ante Portugal que provocó molestia entre los aficionados y ahora se centrará en un rival que ya goleó a los Estados Unidos en su compromiso anterior.

El partido entre México y Bélgica comenzará en punto de las 19:00 horas y podrás verlo a través de la señal de TV Azteca, así como en las plataformas digitales de Azteca Deportes y en la aplicación para dispositivos móviles.

Selección Mexicana se enfrentará a Bélgica|Selección Mexicana

La transmisión del encuentro comenzará a las 18:50 horas, tiempo del centro de México, en TV Azteca, mientras que en las plataformas digitales la cobertura será desde una hora antes del silbatazo inicial.

No te pierdas del encuentro entre la Selección Mexicana y su similar de Bélgica por TV Azteca con la narración de Christian Martinoli y el análisis de Luis García, Jorge Campos, Zague y Carlos Guerrero 'Warrior'.

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