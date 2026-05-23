México vs Ghana: Alineaciones del partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc

Comienza el camino de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dirigidos por Javier Aguirre, el conjunto nacional encara sus últimos tres partidos previo al inicio del certamen del verano que comenzará el próximo 11 de junio.

Este viernes 22 de mayo, México se enfrenta a la Selección de Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla. La escuadra del 'Vasco' Aguirre llega al compromiso con el objetivo de seguir afinando detalles a 20 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Previo al partido ante la Selección de Ghana, el entrenador de México dejó claro que quiere ver a la mayoría de jugadores convocados durante este proceso de tres partidos amistosos, por ello, se incorporaron jugadores como Guillermo Ochoa, Edson Álvarez, Luis Chávez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez y Orbelín Pineda, elementos que militan en Europa.

"Necesito ver a todos. Va a ser complicado encontrar un buen funcionamiento colectivo, pero a nivel individual sí quiero ver actuaciones, que por lo menos hagan lo que pretendemos, veremos si somos capaces de hacer bien las cosas y reflejarlo en el marcador, sería bueno para darnos ese envión anímico...", dijo el 'Vasco' en conferencia de prensa.

Tras el juego ante Ghana, los siguientes rivales de la Selección Mexicana serán Australia y Serbia, compromisos a jugarse el 30 de mayo y 4 de junio respectivamente antes de debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ donde México comparte el Grupo A junto a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Alineaciones México vs Ghana

México: Raúl Rangel, Israel Reyes, Luis Romo, Jesús Gómez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Alexis Vega, Armando González y Roberto Alvarado.

Ghana: Benjamin Asare, Oscar Oppong, Terry Yegbe, Nathaniel Adjoin, Jan Kwasi Gyamerah, Rak-Sakyí Jesurun, Majeed Ashimeru, Ibrahim Osman, Emmanuel Edjei, Felix Arena-Gyan y Daniel Agyei.