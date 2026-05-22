Selección Mexicana recibe refuerzo a horas de enfrentar a Ghana

Los jugadores mexicanos que militan en Europa continúan haciendo su arribo a la concentración para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, y este viernes en la previa al partido de México en contra de Ghana, el jugador Orbelín Pineda se sumará al equipo de Javier Aguirre.

Con el paso de los días, los futbolistas de Europa se han ido integrando paulatinamente para estar al parejo del trabajo de sus compañeros; algunos evitaron tomaron unos días de descanso previo a los trabajos, para poder estar al nivel y mostrarse al cuerpo técnico.

En el discurso de Javier Aguirre, ninguno de los jugadores que se van sumando tienen un lugar asegurado; Mateo Chávez mencionó en las últimas horas que el trabajo es diario y les han hecho saber que nadie está totalmente dentro de la lista de 26 lo que aprieta en la competitividad.

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Orbelín llega a ese grupo con el hambre de poder levantar la mano y estar en el Mundial del 2026 que comienza en solo 20 días, y previo a ello está el partido de este viernes ante Ghana, luego el 30 de mayo en Los Angeles en contra de Australia y el 4 de junio ante Serbia en Toluca cierran los trabajos para el Mundial.

La Selección Nacional de México informa 👇 pic.twitter.com/FFWOOuHd0F — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 22, 2026

El comunicado de Selección Mexicana sobre Orbelín Pineda

En su comunicado revelado este viernes, la Selección informar qu el jugador del AEK Atenas, Orbelín Pineda se suma a los trabajos del cuadro mexicano, llegando a Puebla para estar cerca del equipo que se enfrenta a Ghana en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

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