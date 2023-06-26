México vs Haití: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO | Copa Oro 2023

México vs Haití se verán las caras en el segundo partido para ambas selecciones en la edición 2023 de la Copa Oro; el juego el próximo jueves 29 de junio en el State Farm Stadium, casa de los Arizona Cardinals. Además, será el segundo duelo de Jaime Lozano en su interinato al frente de la Selección Mexicana.

Para el partido, México llega con victoria en la primera jornada de la Copa Oro: venció 4-0 a Honduras con doblete de Luis Romo y goles de Orbelín Pineda y Luis Chávez; por su parte, Haití se medirá al combinado tricolor en busca de su segundo triunfo en la fase de grupos del certamen: derrotó 2-1 a Qatar con Duckens Nazon y Frantz Pierrot como los anotadores de los tantos.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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Con un triunfo cada uno, el juego en el State Farm Stadium definirá al líder del sector B; a falta de la tercera jornada en la fase de grupos.

México vs Haití: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO | Grupo B | Copa Oro 2023

El duelo del próximo jueves 29 de junio, México vs Haití, arrancará en punto de las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana y estará disponible a través de Azteca 7 con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves ‘Zague’; además de todo el equipo de TV Azteca Deportes.

Igualmente, el segundo duelo de ambas selecciones en la Copa Oro estará disponible a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web: https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.

¡Listos para la siguiente prueba! 😎



La Selección Azteca se enfrenta a Haití en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023. 🇲🇽🆚🇭🇹



📅 Jueves 29 de junio.

⏰ 20:00 Hrs.

📺 @AztecaSiete, sitio y App de Azteca Deportes. pic.twitter.com/L8wpv1SQhz — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 26, 2023

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Historial México vs Haití en Copa Oro

El duelo de este jueves 29 de junio será el tercero entre México y Haití en la Copa Oro: se midieron en la edición 2009 en la fase de cuartos de final donde el combinado tricolor ganó por ventaja de cuatro goles; finalmente, en 2019 se vieron las caras en semifinales y la Selección Mexicana obtuvo el triunfo por la mínima diferencia.