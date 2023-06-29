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Ver gratis México vs Haití EN VIVO | Copa Oro 2023

Luego de la contundente victoria de la Selección de México ante Honduras, el conjunto de Jaime Lozano tiene su segunda prueba de la Copa Oro ante Haití

Jaime Lozano en conferencia de prensa

Escrito por: Omar Moro

La Selección de México busca seguir por el buen camino en la Copa Oro 2023. El conjunto que dirige Jaime Lozano tendrá su segunda prueba en el torneo de la Concacaf cuando enfrenten a Haití en el State Farm Stadium, de Phoenix, Arizonza, en Estados Unidos.

Recuerda que este partido lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes; con la mejor narración del mundo mundial, el mejor análisis y los mejores comentarios desde Phoenix, con nuestro insider, Don Deivid.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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México y Haití pelean por el primer lugar del Grupo B de la Copa Oro

Este duelo es por el líderato del Grupo B de la Copa Oro, luego de ambas escuadras ganaran en sus respectivos debuts: México goleó a Honduras 4-0, mientras que Haití vino de atrás y le dio la vuelta a Qatar, para vencerlo 2-1.

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