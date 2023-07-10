¿Cuándo y dónde se jugará México vs Jamaica, semifinal de Copa Oro?

Con el triunfo de Jamaica ante Guatemala, por la mínima diferencia, se confirmó la primera semifinal de la edición 2023 de la Copa Oro: México vs Jamaica será uno de los duelos previo a la gran final de la Confederación de América del Norte.

Con gol de Amari'i Bell fue como Jamaica eliminó a Guatemala, combinado comandado por Luis Fernando Tena, y se medirán ante México que derrotó a Costa Rica con goles de Orbelín Pineda y Erick Sánchez en su duelo de cuartos de final. Entre el conjunto caribeño y el tricolor saldrá uno de los finalistas de la Copa Oro.

Resumen: México 2-0 Costa Rica | Cuartos de Final, Copa Oro 2023

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¿Cuándo y dónde es la semifinal México vs Jamaica de la Copa Oro 2023?

El próximo miércoles 12 de junio será cuando se dispute la semifinal México vs Jamaica y la sede será el Estadio Allegiant, casa de Las Vegas Raiders, equipo de la NFL. Ante más de 65 mil espectadores será cuando se enfrenten los dirigidos por Jaime Lozano ante los comandados por Heimir Hallgrímsson.

¿Dónde ver la semifinal México vs Jamaica de la Copa Oro 2023?

El duelo del próximo miércoles 12 de julio, entre México y Jamaica, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7 con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves ‘Zague’, David Medrano y todo el equipo de Fut Azteca. En la cancha del Estadio Allegiant, el balón empezará a rodar a las 20:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana.

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México busca su doceavo título de Copa Oro

Bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, la Selección Mexicana busca su doceavo título de la Confederación de América del Norte; con 11 títulos ganados, el combinado tricolor es el máximo ganador, por encima de Estados Unidos que tiene siete ediciones ganadas. La última ocasión que México ganó la Copa Oro fue en 2019, cuando venció, por la mínima diferencia, al combinado de las barras y las estrellas.