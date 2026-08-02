6 jugadores Sub-20 que darán que hablar en la Selección Mexicana: podrían llegar al Mundial 2030

La Copa Mundial de la FIFA 2030™ será única, ya que 6 países la albergarán por primera vez. Para el camino a esta justa, Rafael Márquez será el entrenador, quien tendrá de dónde echar mano, ya que hay 6 jugadores Sub-20 que pueden dar de qué hablar en la Selección Mexicana, como es el caso de Hugo Camberos, quien podría repetir la misma historia que Carlos Vela en el Arsenal.

Actualmente, el equipo azteca de la categoría marcha con paso perfecto en el premundial Sub-20 de la Concacaf, torneo de suma importancia, ya que da el pase al campeonato mundial del próximo año y asegura el lugar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En dicho torneo destaca Camberos, quien es visoriado por clubes de Europa.

Mora es el jugador que encabeza esta lista, al ya tener un mundial en su trayectoria con tan solo 17 años.|Gilberto Mora

Los 3 jugadores del premundial que podrían llegar al Mundial 2030

1. Hugo Camberos: El canterano de Chivas es quien comanda a la selección Sub-20 en el premundial. De momento, suma 3 goles y una asistencia. Además, es seguido de cerca por un par de clubes de Europa, como lo son Arsenal y Tottenham.

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2. Santiago Sandoval: Otro de los canteranos de Chivas que ya debutó en Primera División y que es pieza clave en el esquema de Gabriel Milito. El mediocampista estaba dando de qué hablar en el premundial, pero se fracturó la mano, por lo que se perderá el resto del torneo.

3. Diego Reyes: El delantero es canterano del América, pero de momento juega en el Flamengo de Brasil. Con tan solo 18 años, apunta a ser el máximo romperredes de la Selección Mexicana en el Mundial 2030.

Los 3 jugadores que llegarán como estrellas al Mundial 2030

4. Elías Montiel: El mediocampista de 20 años brilló en la pasada justa mundial de Chile 2025, en la que fue capitán de México. El jugador de Pachuca ha entrado a grandes listas como uno de los mejores prospectos del mundo, por lo que puede estar para la próxima justa veraniega.

5. Mateo Levy: Delantero con gran capacidad física y definición. Ha destacado en fuerzas básicas y ya ha comenzado a tener oportunidades con el primer equipo de Cruz Azul, perfilándose como un posible '9' para el futuro de México.

6. Gilberto Mora: Sin duda Gilberto Mora es el máximo prospecto para la próxima justa mundialista, pues hasta FIFA lo consideró como uno de los jugadores seguir junto a Lamine Yamal.