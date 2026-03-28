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México vs Portugal: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 28 de marzo, partido de la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca): marcador en línea, por internet y online

México vuelve a la cancha del Estadio Banorte para enfrentarse en amistoso a Portugal

México vs Portugal
México vs Portugal

Escrito por: Francisco Fernández

Luego de una larga espera, la México vuelve a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse vs a su similar de Portugal en un encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con miras a la justa del próximo verano.

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