México vs Portugal: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 28 de marzo, partido de la reinauguración del Estadio Banorte (antes Azteca): marcador en línea, por internet y online
México vuelve a la cancha del Estadio Banorte para enfrentarse en amistoso a Portugal
Luego de una larga espera, la México vuelve a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse vs a su similar de Portugal en un encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con miras a la justa del próximo verano.
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