México vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la reinauguración del Estadio Banorte: marcador online
México vuelve a la cancha del Estadio Banorte para enfrentarse en amistoso a Portugal
Luego de una larga espera, la Selección de México vuelve a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a su similar de Portugal en un encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con miras a la justa del próximo verano.
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