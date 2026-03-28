México vs Portugal: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la reinauguración del Estadio Banorte: marcador online

Luego de una larga espera, la Selección de México vuelve a la cancha del Estadio Azteca para enfrentarse a su similar de Portugal en un encuentro que marcará la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula con miras a la justa del próximo verano.

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