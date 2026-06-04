México vs Serbia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido amistoso en el Nemesio Diez?

Desde la cancha del histórico Estadio Nemesio Diez, la Selección Mexicana de Futbol recibe a su similar de Serbia en lo que representa el último partido de preparación previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Este encuentro es la última oportunidad que tendrá el estratega nacional, Javier "El Vasco" Aguirre, para ajustar sus piezas, ensayar variantes tácticas y definir el cuadro que iniciará la aventura mundialista.

Con la lista definitiva de 26 jugadores ya confirmada y a su completa disposición, el timonel del Tricolor aseguró en conferencia de prensa que todos los convocados tienen posibilidades reales de tener minutos en este compromiso. La intención de Aguirre es clara, ver el estado físico y futbolístico de todo su plantel antes del debut oficial.

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Este partido cobra especial relevancia para hombres clave que vienen saliendo de distintas lesiones y que necesitan recuperar ritmo competitivo con urgencia. Futbolistas como César "Chino" Huerta, Santiago Giménez, Luis Chávez, Edson Álvarez y Mateo Chávez buscarán sumar minutos sobre el terreno de juego, sacudirse la inactividad y pelear directamente por un puesto en el once titular para el partido inaugural.

El conjunto de Serbia llega dirigido por Veljko Paunović, un viejo conocido de la Liga BBVA MX que conoce a la perfección el entorno y a los futbolistas mexicanos. Será la prueba de fuego ideal antes de que México afronte el momento de la verdad el próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México, donde el país hará historia al recibir la inauguración de su tercera Copa Mundial de la FIFA, enfrentando a Sudáfrica.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS México vs Serbia?

Las emociones de este vibrante encuentro de preparación se vivirán con la mejor cobertura. Desde la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), la Selección Mexicana se medirá ante el cuadro serbio.

El partido podrás disfrutarlo completamente EN VIVO y GRATIS a través de la señal de TV Azteca, sintonizando el Canal 7 en televisión abierta. Si prefieres seguir el encuentro desde tus dispositivos móviles, la transmisión también estará disponible en nuestras plataformas digitales, la aplicación oficial y el sitio web de Azteca Deportes.

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