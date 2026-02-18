Mientras Nelson Deossa gana 2.3 millones, este es el salario de Álvaro Fidalgo en Betis

Real Betis ha tenido en los últimos años a jugadores con pasado en la Liga BBVA MX, como lo fueron Andrés Guardado y Diego Lainez. En este 2026, cuentan con otros 2, aunque uno de ellos es colombiano, como lo es Nelson Deossa y recientemente el naturalizado Álvaro Fidalgo, quien dejó al América para cumplir su sueño de jugar en La Liga de España.

Deossa se marchó al club europeo en una venta histórica para Rayados de Monterrey que rondó aproximadamente los 17 millones de dólares, mientras que la transacción del “Maguito” fue más modesta, ya que según reportes, fue de entre 1.5 y los 2 millones de dólares. No obstante, el sueldo de cada uno es diferente y no es acorde a lo que el club invirtió en ellos.

“Maguito” percibe 2.7 millones de euros al año, mientras que el colombia 2.3 millones.|Real Betis Balompié

Los sueldos de Nelson Deossa y Álvaro Fidalgo

Fidalgo recibe un mejor sueldo que el colombiano, pues según la plataforma Capology, es de poco más de 2.7 millones de euros anuales, que en pesos mexicanos son alrededor de 55 millones. Mientras que el de Nelson es de casi 2.3 millones; es decir, 46.6 millones de pesos mexicanos.

No obstante, ambos jugadores con pasado en la Liga BBVA MX no se encuentran en el Top-10 de los futbolistas con el mejor sueldo, ya que Álvaro se ubica en la posición 13, mientras que el ex de Rayados en el lugar 18. Estos son los 5 mejores pagados del Real Betis:



Isco – 6.2 millones de euros Sofyan Amrabat – 6.2 millones de euros Antony – 6.2 millones de euros Giovani Lo Celso – 5.2 millones de euros Cucho Hernández – 4.1 millones de euros.

Cabe destacar que los 2 futbolistas son contemporáneos, pues Fidalgo tiene 28 años y Deossa 26, aunque para el primero de ellos será su primer torneo con el conjunto sevillano; para el segundo estaría por completar su primera temporada larga, ya que llegó al club en verano de 2025.