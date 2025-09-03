Mientras Roma lo deseaba con ganas, Santiago Gimenez fue bateado por este otro equipo

Santiago Gimenez ha vivido en la última semana un tema complejo, pues no es del agrado del entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, por lo que la directiva aceptó la oferta de la Roma. Sin embargo, el delantero no llegó a la Loba por una cláusula en su contrato . Por lo anterior, se quedará con los rossoneri, después de que otro club de Europa lo bateara.

De acuerdo con información del periodista Gianluca Di Marzio, “Bebote” le interesó al Chelsea antes de que no se concretara su llegada a la Roma, aunque esta versión fue desmentida por su colega Fabrizio Romano, especialista en traspasos del mercado de Europa, donde se quedará a vivir Orbelín Pineda, pese al interés de Chivas de repatriarlo .

“Chelsea no está interesado en Santiago Gimenez pese a los rumores”, compartió Romano en su red social de X, dando por concluida la única esperanza que le quedaba al mexicano de salir del Milan a otro club grande de Europa.

Santiago Gimenez, al no concretar su fichaje con la Roma y no ser del interés del Chelsea en la Premier League, se quedará en el AC Milan, ya que el futbol europeo cerró los registros del mercado de verano, quedándose sin otra opción.

Gimenez llegó al conjunto italiano en febrero de este año como un refuerzo bomba, pero no ha llenado las expectativas tanto de la directiva como de la afición, pese a tener un arranque goleador, que poco a poco disminuyó conforme pasaron los meses.

El delantero de la Selección Mexicana no es del agrado del entrenador del Milan, pero debido a no tener otro acomodo, afrontará esta nueva temporada con los rossoneri, en espera de que llegue a tener el prime con el que algún día se le vio en el Feyenoord.

Santi actualmente se encuentra concentrado con la Selección Mexicana, la cual disputará 2 partidos por la Fecha FIFA ante Japón y Corea del Sur, en los cuales se espera que el delantero sea titular y comience a retomar su racha goleadora.