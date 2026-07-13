Estos son los millones que recibiría Pumas por la posible venta de Erik Lira

En los últimos días se ha hablado de la posibilidad de que Erik Lira, uno de los mejores jugadores de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, salga de la Máquina de Cruz Azul con miras a reforzar a Rayados de Monterrey de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

cruz azul

Distintas fuentes señalan que el cuadro de Matías Almeyda estaría dispuesto a pagar los 20 millones de dólares al costo de su cláusula de rescisión, por lo que, con ello, Erik Lira dejaría Cruz Azul para mantenerse en el futbol mexicano. Ahora bien, ¿qué porcentaje de este dinero le correspondería a Pumas?

¿Pumas recibiría dinero si Erik Lira sale de Cruz Azul?

De acuerdo con información del periodista Gerardo González, el equipo del Pedregal tendría un 20 por ciento de la ficha total de Erik Lira, esto luego de venderlo a Cruz Azul hace algunos años. Ante ello, la directiva universitaria estaría realmente interesada en su salida del club.

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De concretarse su paso a Monterrey directamente desde Cruz Azul, entonces Erik Lira dejaría 16 millones de dólares en la cúpula celeste, mientras que los cuatro restantes viajarían directamente a Pumas gracias al porcentaje que mantuvo de su carta en el pasado.

No obstante, vale decir que el fichaje de Erik Lira con Rayados aún no está confirmado, pues previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 el actual jugador de Cruz Azul tenía como objetivo dar el paso a Europa, lo anterior considerando que ya cuenta con 26 años de edad.

¿Qué equipos de Europa estarían interesados en Erik Lira?

Así como en México existe el rumor de Rayados de Monterrey, en Europa Erik Lira habría llamado la atención de varias escuadras gracias a la labor que tuvo con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. Entre estas instituciones destacan el Girona, Real Betis, Troyes, Bournemouth, Feyenoord, Ajax y la Roma.