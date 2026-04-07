Este es el partido que más asistentes ha tenido en una Copa Mundial de la FIFA

Durante los casi 100 años que tiene la Copa Mundial de la FIFA, los estadios han sido testigos de momentos únicos que han quedado grabados en la memoria de millones de personas, los cuales han pasado de generación en generación. Sin embargo, existe un partido que tiene un insólito récord que la fecha luce complicado de romper.

Nos referimos al partido que destaca por arriba de todos, cuando se habla de asistentes presentes en las tribunas, se trata de una final que fue muy extraña, pero al mismo tiempo muy esperada, aunque los locales no tuvieron el resultado que esperaban.

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¿Cuál ha sido el partido con más asistentes en una Copa Mundial de la FIFA?

Para nadie es una sorpresa que la Copa Mundial de la FIFA, puede mover a millones de personas en el mundo, pero el partido con el mayor número de asistentes fue en el Mundial de Brasil, el 16 de julio de 1950, en la última jornada de dicha justa mundialista, la cual definió al campeón.

Coloquialmente, dicho partido es conocido como el ‘Maracanazo’, ya que la Selección de Uruguay sorprendió al mundo con una de las mayores sorpresas en una Copa Mundial de la FIFA, al lograr derrotar a Brasil con un marcador de 2-1 para lograr levantar el mayor trofeo del futbol.

De acuerdo con los registros oficiales, los cuales se encuentran El libro de los récords Guinness, el partido en la cancha del Estadio Maracaná de Brasil, tuvo 173 mil 850 espectadores en las tribunas, aunque muchos especialistas han estimado que el número pudo ser más cercano a los 200 mil aficionados, esto por los seguidores que entraron sin comprar una entrada.

