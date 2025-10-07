MLB: Blue Jays, a un triunfo de hacer historia ante unos Yankees contra las cuerdas

La Serie Divisional de la Liga Americana llega a su punto más tenso. Los Blue Jays de Toronto están a una victoria de eliminar a los Yankees de Nueva York y avanzar a su primera Serie de Campeonato desde 2016.

Con la serie 2-0 a su favor y un dominio abrumador en carreras (23-8), los canadienses se preparan para rematar la obra este martes en el Yankee Stadium.

La historia juega a su favor: los equipos que han tomado una ventaja de 2-0 en una serie al mejor de cinco han ganado en el 88.9% de las ocasiones.

Y cuando ese escenario ocurre con los primeros dos juegos en casa, el porcentaje sube a un impresionante 91.2%. Sin embargo, nadie en el dugout de Toronto da por terminada la serie.

“Estamos 0-0", afirmó George Springer. “Sabemos de lo que son capaces los Yankees. Solo pensamos en salir a pelear el martes”.

El Juego 3 promete emociones fuertes, con un ambiente eléctrico en el Bronx y dos abridores estelares listos para el reto: Shane Bieber por los Blue Jays y Carlos Rodón por los Yankees.

Bieber y Rodón: duelo de titanes

Shane Bieber, el ex Cy Young adquirido por Toronto en la fecha límite, tendrá su primera gran prueba con su nuevo uniforme.

Viene de una sólida recta final y ya sabe lo que es lanzar en Yankee Stadium en playoffs, donde en 2022 dominó con siete ponches en 5.2 entradas.

“Es un ambiente hostil, pero es justo donde quieres estar”, dijo su mánager John Schneider.

Del otro lado, Carlos Rodón (18-9, 2.61 ERA) será el encargado de mantener viva la temporada neoyorquina. El zurdo llega con la mentalidad afinada y una sola misión: ganar o empacar.

“La energía es intensa, pero eso lo hace divertido. No hay nada como lanzar en casa en octubre”, confesó Rodón.

Guerrero Jr. encendido; Yankees sin margen de error

Vladimir Guerrero Jr. ha sido la pesadilla del pitcheo neoyorquino, con dos jonrones y seis impulsadas en la serie, incluido el primer grand slam en la historia de postemporada de los Azulejos. Daulton Varsho también brilla con dos cuadrangulares y dos dobles en el Juego 2.

Los Yankees, en cambio, dependen de que Aaron Judge y Cody Bellinger despierten su ofensiva. Boone lo sabe: “Perdimos dos juegos duros, pero si ganamos hoy, todo cambia”.

Toronto buscará hacer historia. Nueva York, evitar el desastre. El martes, el Bronx arderá con beisbol del más alto nivel.