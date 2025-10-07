MLB: Mariners y Tigers, a encender el Comerica Park en el Juego 3 de la Serie Divisional

La Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB se traslada a Detroit con la emoción al rojo vivo.

Los Mariners de Seattle respondieron con carácter en el Juego 2 al imponerse 3-2 en un duelo dramático, y ahora los Tigers vuelven a casa tras más de dos semanas lejos del Comerica Park con la misión de recuperar el control.

La serie Divisional está empatada 1-1, y ambos equipos llegan con la misma sensación: cada pitcheo cuenta.

El duelo de este martes promete ser intenso. Logan Gilbert, quien registró marca de 6-4 y efectividad de 3.44, tendrá su debut en postemporada con los Marineros, mientras que Jack Flaherty, con récord de 8-15 y 4.64 de efectividad, será el encargado de abrir por los Tigers.

En la historia reciente, los equipos que logran dividir los primeros dos encuentros fuera de casa avanzan en un 62.5% de las ocasiones, un dato que llena de confianza a Seattle.

“Sabemos que allá no nos van a recibir con aplausos, pero eso también motiva”, dijo el dominicano Julio Rodríguez, quien fue clave en la victoria del Juego 2. “Solo tenemos que salir a jugar beisbol y mantener nuestra mentalidad”.

Gilbert vs. Flaherty: duelo de nervios en la loma

El manager Dan Wilson apostó por Gilbert para el Juego 3 debido a los enfrentamientos previos con Detroit.

En la temporada, el derecho ha dominado a los Tigers, registrando 19 ponches en dos aperturas. Sin embargo, Detroit confía en su abridor Flaherty, quien viene inspirado tras eliminar a Cleveland en la Serie del Comodín.

En los lineups, Seattle repetirá la fórmula con Arozarena, Rodríguez y Polanco encabezando una ofensiva que volvió a despertar. Por su parte, los Tigers dependen del poder de Riley Greene y Spencer Torkelson, mientras que Gleyber Torres ha sido su bate más constante.

Serie que pinta para cinco juegos

Con los bullpens descansados tras el día libre, ambos equipos llegarán con sus mejores brazos disponibles, incluido el mexicano Andrés Muñoz por los Mariners.

Detroit, que tuvo marca de 46-35 en casa durante la campaña regular, confía en que el apoyo de su público marque la diferencia.

Si dividen nuevamente, el viernes habrá un Juego 5 decisivo en Seattle. Por ahora, la Serie Divisional está en su punto más parejo: intensidad, estrategia y beisbol del más alto nivel en cada lanzamiento.