Grandes Ligas: Los partidos de la MLB que se jugarán HOY jueves 16 de abril

Estamos a punto de llegar a los primeros 20 juegos correspondientes a la temporada 2026 - 2027 de las Grandes Ligas, motivo por el cual millones de personas en México y el mundo se preguntan qué partidos de la MLB habrá durante hoy jueves 16 de abril. ¿Quieres conocer más al respecto?

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A diferencia de lo que normalmente ocurre, hoy jueves 16 de abril la MLB presenta juegos prácticamente durante todo el día, pues en total serán 10 los compromisos que se llevarán a cabo entre las 10:35 y las 18:40 horas. Por tal motivo, aquí conocerás quienes se enfrentan y a qué hora.

¿Qué juegos de la MLB se disputan hoy jueves 16 de abril?

Pirates vs Nationals | 10:35 horas.

Reds vs Giants | 10:40 horas.

Tigers vs Royals | 11:10 horas.

Yankees vs Angels | 11:35 horas.

Brewers vs Blue Jays | 11:40 horas.

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White Sox vs Rays | 12:10 horas.

Athletics vs Rangers | 13:05 horas.

Guardians vs Orioles | 16:10 horas.

Astros vs Rockies | 18:10 horas.

Padres vs Mariners | 18:40 horas.

¿Qué equipos dominan actualmente la MLB 2026?

El inicio de la temporada ha sido suficiente para que varios equipos levanten la mano como los candidatos principales a llegar al Clásico de Otoño en los próximos meses, destacando escuadras cuya posición en la tabla, actualmente, no puede ser mejor.

En la Americana, por ejemplo, destacan los Rays, los Twins y los Athletics, mismos que dominan el apartado Este, Central y Oeste con marcas de 10-7, 11-8 y 10-8, respectivamente.

Del otro lado de la moneda; es decir, en la zona Nacional, son los Braves, los Reds y los Dodgers quienes dominan sus respectivas Ligas. Bajo este contexto, es el equipo de Los Ángeles el mejor posicionado hasta ahora en la MLB al sumar un total de 14 victorias por 4 derrotas.