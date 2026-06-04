MLB 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY jueves 4 de junio?

Este jueves 4 de junio del 2026 se llevarán a cabo varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, una de las más intensas y llamativas que se han visto en los últimos años gracias al nivel que cada una de las instituciones ha demostrado hasta el momento en el diamante.

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La temporada ha llegado a un punto realmente interesante y, por ello, algunas instituciones saben que esta podría ser la última oportunidad de pelear por algo importante en la MLB. Por tal motivo, es preciso que no te pierdas ningún detalle respecto a lo que ocurrirá este día.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy jueves 4 de junio?

Phillies vs Padres | 11:05 horas.

Red Sox vs Orioles | 11:35 horas.

Yankees vs Guardians | 11:35 horas.

Brewers vs Giants | 12:10 horas.

Braves vs Blue Jays | 17:15 horas.

The Gold Rush 👊 pic.twitter.com/FlY3t8udk4 — New York Yankees (@Yankees) June 3, 2026

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Twins vs Royals | 17:40 horas.

Cubs vs Athletics | 18:05 horas.

Astros vs Pirates | 18:10 horas.

Dbacks vs Dodgers | 19:40 horas.

¿Qué equipo es el favorito a ganar la MLB 2026, según la IA?

Google Gemini considera que el equipo favorito a ganar la temporada 2026 de la MLB es nada más y nada menos que Los Ángeles Dodgers, escuadra que comenzó esta campaña como los bicampeones de las Grandes Ligas y con el costo de plantilla más elevado de la actualidad.

Un punto a destacar es que los Dodgers cuentan con un orden al bate por demás espectacular de la mano de Shohei Ohtani, aunque tampoco se puede olvidar a otros elementos como Teoscar Hernández y Freddie Freeman. Además, han sumado un pitcheo blindado gracias a su rotación con jugadores como Glasnow, Snell, Yamamoto y el mismo Ohtani.

Junto a este equipo, la MLB ha sumado sorpresas interesantes en equipos como los Rays, los Guardians, los Mariners y, sobre todo, los Braves, institución que suma la mayor cantidad de victorias hasta ahora.