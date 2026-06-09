Grandes Ligas: ¿Qué partidos presenta la MLB HOY martes 9 de junio?

Las Grandes Ligas se hacen presentes este martes 9 de junio a través de varios juegos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, misma que ha sido una de las más espectaculares de los últimos años gracias al nivel que se ha mostrado en el diamante en prácticamente todos los encuentros.

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Es así como, durante este martes 9 de junio, la MLB presenta un total de 15 compromisos, los cuales comenzarán desde las 16:00 horas hasta las últimas horas del día. Aquí, escuadras como los Dodgers, los Astros, los Yankees, los Padres y los Red Sox verán participación en el campo.

¿Qué juegos de la MLB habrá hoy martes 9 de junio?

Orioles vs Mariners | 4:40 de la tarde.

Marlins vs Dbacks | 4:40 de la tarde.

Pirates vs Dodgers | 4:40 de la tarde.

Tigers vs Twins | 4:40 de la tarde.

Rays vs Red Sox | 4:40 de la tarde.

Guardians vs Yankees | 4:40 de la tarde.

Blue Jays vs Phillies | 5:07 de la tarde.

Mets vs Cardenales | 5:10 de la tarde.

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White Sox vs Braves | 5:40 de la tarde.

Royals vs Rangers | 5:40 de la tarde.

Rockies vs Cubs | 6:40 de la tarde.

Angels vs Astros | 7:40 de la noche.

Padres vs Reds | 7:40 de la noche.

Giants vs Nationals | 7:45 de la noche.

Athletics vs Brewers | 8:05 de la noche.

¿Qué escuadra es la mejor de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Si bien equipos como los Rays y los Dodgers de Los Ángeles han sorprendido gracias al nivel que han mostrado hasta ahora, la realidad es que la escuadra que mejor se ha desenvuelto en la temporada 2026 de la MLB es nada más y nada menos que los Astros de Houston, institución que fue la primera en sumar 40 victorias en la campaña.

