MLB: ¿Qué juegos se disputan HOY miércoles 27 de mayo?

El ombligo de la semana finalmente ha llegado y, con él, la posibilidad para que los amantes de las Grandes Ligas disfruten de una jornada más que estará llena de intensidad y dinamismo, motivo por el cual luce interesante conocer qué juegos presentará la MLB este día.

MLB Triunfos de pitchers mexicanos en postemporada

Será durante hoy miércoles 27 de mayo que la MLB presentará un total de 15 partidos para beneplácito de sus millones de seguidores alrededor del mundo. El primero de ellos iniciará minutos antes de las 12 del día, mientras que el último comenzará después de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presentará la MLB hoy miércoles 27 de mayo?

Blue Jays vs Marlins | 11:07 horas.

Guardians vs Nationals | 11:10 horas.

Brewers vs Cardenales | 11:40 horas.

Athletics vs Mariners | 13:05 horas.

Giants vs Dbacks | 13:45 horas.

Padres vs Phillies | 14:10 horas.

Orioles vs Rays | 16:35 horas.

Tigers vs Angels | 16:40 horas.

Tonight’s Photo of the Game presented by Daiso. pic.twitter.com/YnNI5VWuhB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 26, 2026

Te puede interesar: ¿Quién es el futbolista que se convirtió en leyenda en Cruz Azul?

Te puede interesar: La inesperada baja que América tendría para el Apertura 2026

Pirates vs Cubs | 16:40 horas.

Red Sox vs Braves | 16:45 horas.

Mets vs Reds | 17:10 horas.

White Sox vs Twins | 17:40 horas.

Royals vs Yankees | 17:40 horas.

Rangers vs Astros | 18:05 horas.

Dodgers vs Rockies | 20:10 horas.

¿Qué equipo es el mejor de la temporada 2026 de la MLB hasta el momento?

La Zona Americana y la Nacional han tenido sorpresas realmente interesantes en esta temporada 2026 de las Grandes Ligas; sin embargo, es imposible no mencionar a algunas escuadras que han destacado en demasía en el diamante dentro de la MLB, al menos, hasta ahora.

En la Zona Americana, por ejemplo, se vislumbran instituciones como los Rays, los Guardians y los Athletics, siendo los Guardians los que más han sorprendido debido a su baja nómina. En la Nacional, por su parte, escuadras como los Braves, los Brewers y los Dodgers han destacado por sus virtudes en el campo.