MLB: Estos son los PARTIDOS programados para HOY jueves 16 de julio

La temporada 2026 de la MLB sigue su marcha y, en lo que es una semana totalmente atípica dentro del año, las Grandes Ligas vuelven con un partido durante este jueves 16 de julio, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a qué escuadras se enfrentan este día.

Inicia la temporada en las Grandes Ligas

Como sabes, durante esta semana la MLB ha estado inmersa en el Juego de Estrellas entre la Liga Nacional y la Liga Americana; sin embargo, durante este jueves 16 de julio la temporada 2026 vuelve con un partido que ha comenzado a generar expectativas desde ahora.

¿A qué hora será el partido de la MLB hoy jueves 16 de julio?

Lo primero a tener en cuenta es que, a diferencia de lo que ocurre con otros días, para este jueves 16 de julio la MLB solamente presenta un juego entre dos escuadras que cuentan con un presente totalmente distinto entre sí dentro de la Liga Nacional.

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Es aquí cuando los Phillies de Philadelphia y los Mets de Nueva York se verán las caras en el diamante, en lo que promete ser un duelo realmente interesante que medirá a dos escuadras de la Zona Este de la Liga Nacional y que se medirán en punto de las 17:10 horas en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

¿Cómo llegan ambas escuadras a este partido de la MLB?

Tal y como se mencionó, este partido forma parte de la Zona Este de la Liga Nacional, misma que ha traído muchas sorpresas, sobre todo, a través de los Mets de Nueva York, quienes se mantienen en el último lugar de su sector tras sumar únicamente 40 triunfos por 57 descalabros.

Del otro lado de la moneda se encuentran los Phillies de Philadelphia, equipo histórico de la MLB que ha venido de menos a más en la temporada 2026 y que, en estos momentos, pelea por el liderato del grupo junto a los Braves al registrar 55 triunfos y 40 derrotas.