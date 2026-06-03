MLB: Estos son los HORARIOS de los 15 juegos de HOY miércoles 3 de junio

Este miércoles 3 de junio los amantes de las Grandes Ligas podrán disfrutar de una serie de compromisos correspondientes a la temporada 2026 de la MLB, misma que ha traído consigo sorpresas realmente atractivas no solo en la zona alta, sino también en la zona baja de la clasificación.

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Es así como, durante este día, la MLB presentará un total de 15 compromisos que se distribuirán desde las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, por lo que si sigues de cerca todo lo relacionado a las Grandes Ligas es preciso que conozcas esta información.

¿Qué juegos de la MLB se llevarán a cabo hoy miércoles 3 de junio?

Nationals vs Marlins | 11:05 horas.

Rays vs Tigers | 11:10 horas.

Twins vs White Sox | 11:40 horas.

Mariners vs Mets | 13:40 horas.

Phillies vs Padres | 16:40 horas.

Red Sox vs Orioles | 16:45 horas.

Yankees vs Guardians | 17.05 horas.

Reds vs Royals | 17:10 horas.

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Braves vs Blue Jays | 17:15 horas.

Brewers vs Giants | 17:40 horas.

Cardenales vs Rangers | 17:45 horas.

Cubs vs Athletics | 18:05 horas.

Astros vs Pirates | 18:10 horas.

Angels vs Rockies | 19:38 horas.

Dbacks vs Dodgers | 19:40 horas.

¿Qué equipos suman más de 30 victorias en la temporada 2026 de la MLB?

La temporada 2026 está entrando en su punto más importante, por lo que son varias las escuadras de la MLB que han tenido la oportunidad de superar la barrera de los 30 triunfos, mismos que les permiten estar en la zona alta de sus respectivas Ligas o, bien, disputar el liderato de sus sectores.

En la Liga Americana, por ejemplo, equipos como los Rays, los Yankees, los Guardians, los White Sox y los Mariners ya suman más de 30 victorias en la temporada. En el apartado Nacional, por su parte, destacan escuadras como los Braves, los Nationals, los Phillies, los Brewers, los Cardenales, los Pirates, los Dodgers y los Padres.