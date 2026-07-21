MLB 2026: ¿Qué partidos se llevarán a cabo HOY martes 21 de julio?

Este martes 21 de julio la MLB presentará una serie de interesantes y atractivos duelos que forman parte de la temporada 2026, misma que ha generado mucho interés, sobre todo, por la forma en cómo varias instituciones han sorprendido por el nivel mostrado en el diamante.

Es así como, durante este martes 21 de julio, la MLB presentará un total de 15 compromisos en donde todas las escuadras intentarán sumar una victoria más en la temporada. Los juegos, en el centro del país, comenzarán poco antes de las 5 de la tarde para terminar después de las 10 de la noche.

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy martes 21 de julio?

Guardians vs Twins | 16:40 horas.

Phillies vs Dodgers | 16:40 horas.

Yankees vs Pirates | 17:05 horas.

Blue Jays vs Rays | 17:07 horas.

Red Sox vs Orioles | 17:10 horas.

Braves vs Padres | 17:15 horas.

Brewers vs Mets | 17:40 horas.

Royals vs Giants | 17:40 horas.

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Cubs vs Tigers | 18:05 horas.

Rangers vs White Sox | 18:05 horas.

Astros vs Marlins | 18:10 horas.

Rockies vs Nationals | 18:40 horas.

Angels vs Cardenales | 19:38 horas.

Dbacks vs Athletics | 19:40 horas.

Mariners vs Reds | 19:40 horas.

¿Qué equipo parte como favorito a ganar la temporada 2026 de la MLB?

En estos momentos, y a unos meses para la llegada de la postemporada 2026, el máximo candidato a quedarse con el título de la MLB es nada más y nada menos que los Dodgers de Los Ángeles, institución que cuenta con uno de los mejores peloteros que existen.

Cabe mencionar que los Dodgers llegaron a esta temporada como los bicampeones de las Grandes Ligas luego de los títulos sumados en las últimas dos campañas. Ante ello, Shohei Ohtani y compañía se dicen listos para enfrentar los playoffs con miras a la Serie Mundial 2026.