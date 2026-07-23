Estos son todos los PARTIDOS que la MLB presentará HOY jueves 23 de julio

Este jueves 23 de julio la MLB regresa con más fuerza que nunca para la disputa de distintos juegos correspondientes a la temporada 2026, misma que ha generado mucho interés debido al nivel de cada una de las escuadras tanto de la Liga Nacional como Americana.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La realidad es que, como hace tiempo no ocurría, la MLB 2026 se ha caracterizado por ser una de las más reñidas gracias a la cantidad de equipos que registran una gran suma de triunfos en el diamante. Por tal motivo, aquí conocerás los juegos que se llevarán a cabo este día.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy jueves 23 de julio?

A diferencia de lo que ocurrió en días anteriores, para este jueves 23 de julio la MLB presentará solamente cinco compromisos a lo largo del día. El primero de ellos es aquel que enfrentará a los Braves contra los Padres, mismo que iniciará a las 10:15 horas tiempo centro de México.

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Posteriormente, a las 11:10 horas, los amantes de la MLB podrán disfrutar del juego entre los Guardians y los Twins, mientras que a las 13:07 horas, tiempo centro de México, se llevará a cabo el compromiso entre los Blue Jays y los Rays, mismo que es el más prometedor del día.

El cuarto juego del día será aquel que mida a los Cardenales contra los Dbacks, mismo que se llevará a cabo en punto de las 15:15 horas. Finalmente, para cerrar la jornada aparece el duelo entre los Tigers y los Royals, el cual comenzará 20 minutos antes de las 5 de la tarde.

¿Quién fue el último campeón de la MLB?

La temporada 2025 de la MLB trajo consigo el campeonato de los Dodgers de Los Ángeles, escuadra que se perfila para sumar un campeonato más en su historia. Curiosamente, los Dodgers también obtuvieron la Serie Mundial 2024, lo cual habla del impacto que el equipo ha tenido en el último año.