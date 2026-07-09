MLB 2026: ¿Qué partidos se disputarán HOY jueves 9 de julio?

Este jueves 9 de julio los amantes de las Grandes Ligas podrán disfrutar una jornada más de la temporada 2026 de la MLB, misma que ha estado llena de un sinfín de sorpresas y de equipos que, contra todos los pronósticos, han destacado por el nivel mostrado en el diamante.

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Será durante este día que la MLB presente un total de 13 partidos a lo largo del día, pues mientras el primero comenzará a las 10:35 de la mañana en tiempo centro de México, el último iniciará minutos antes de las 8 de la noche. ¿Cuál de estos partidos llama más tu atención?

¿Qué juegos tendrá la MLB hoy jueves 9 de julio?

Pirates vs Braves | 10:35 horas.

Rays vs Yankees | 11:10 horas.

Mets vs Royals | 11:10 horas.

Twins vs Guardians | 11:40 horas.

White Sox vs Red Sox |12:10 horas.

Orioles vs Cubs | 16:35 horas.

Tigers vs Athletics | 16:40 horas.

9 Ks from Wrobo. 🔥 pic.twitter.com/HtHn2Vp4FU — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 8, 2026

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Marlins vs Mariners | 16:40 horas.

Reds vs Phillies | 17:10 horas.

Cardenales vs Brewers | 17:45 horas.

Rangers vs Angels | 18:05 horas.

Padres vs Dbacks | 19:40 horas.

Giants vs Rockies | 19:45 horas.

¿Quién es el jugador con mayor salario en la temporada 2026 de la MLB?

Para la temporada 2026 de la MLB el jugador que registra más ingresos por su labor en el diamante es nada más y nada menos que Shohei Ohtani, figura de los Dodgers de Los Ángeles que, de acuerdo con reportes, cuenta con ingresos que superan los 127 millones de dólares.

Dicha cifra se divide de la siguiente forma: 125 millones por acuerdos extradeportivos y 2 millones de contrato directo con el equipo. Esto habla del impacto que el japonés ha tenido en la MLB no solo en esta temporada, sino en los últimos años en donde ha llevado a su equipo a lo más alto de las Grandes Ligas.