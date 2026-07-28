MLB 2026: ¿Qué partidos se disputan HOY martes 28 de julio?

Este martes 28 de julio la MLB preparará una de las jornadas más interesantes y atractivas de la temporada 2026, misma que está cada vez más cerca de llegar a la final para dar paso a la etapa de PlayOffs y, finalmente, la búsqueda de los dos cuadros que disputarán la Serie Mundial.

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Es así como, durante este día, la MLB presentará un total de 15 compromisos que se disputarán a lo largo del día y que, sin duda, pueden ser el punto de partida para conocer qué escuadras irán a la postemporada, por lo que aquí conocerás los horarios de cada uno de estos juegos.

¿Qué partidos presenta la MLB hoy martes 28 de julio?

Tigers vs Orioles | 16:40 horas.

Pirates vs Dbacks | 16:40 horas.

Rays vs Rangers | 16:40 horas.

Marlins vs Phillies | 16:45 horas.

Nationals vs Blue Jays | 17:10 horas.

Mets vs Braves | 17:10 horas.

Reds vs Guardians | 17:10 horas.

Twins vs Royals | 17:40 horas.

Out of this world power 🛸#RepBX pic.twitter.com/cZLn0pPmp8 — New York Yankees (@Yankees) July 26, 2026

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White Sox vs Yankees | 17:40 horas.

Cardenales vs Cubs | 17:45 horas.

Angels vs Astros | 19:38 horas.

Padres vs Rockies | 19:40 horas.

Athletics vs Red Sox | 19:40 horas.

Giants vs Brewers | 19:45 horas.

Dodgers vs Mariners | 20:10 horas.

¿Qué equipos han decepcionado en la temporada 2026 de la MLB?

Si bien la temporada está por entrar a su parte final, vale decir que los Mets de Nueva York se han destacado como el equipo más decepcionante de la misma luego de un inicio de campaña por demás desastroso, el cual se generó luego del triste rendimiento en el diamante.

Otro equipo que tuvo un bajón de calidad importante fueron los Boston Red Sox debido a una inconsistencia que se permea hasta ahora. Finalmente, los Detroit Tigers también han dejado mucho qué desear luego de ser considerados una de las escuadras favoritas de la Liga Americana.