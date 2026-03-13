¡ÚLTIMA HORA! Muere Raúl Jiménez Vega, a los 62 años, padre del futbolista del Fulham

El futbol mexicano está de luto luego de que se confirmara la muerte de Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista del Fulham, quien perdió la vida a los 62 años durante las primeras horas de este jueves 12 de marzo en su natal Tepeji del Río, Querétaro.

Te puede interesar: Selección de Irán responde a Trump sobre su lugar en la Copa Mundial de la FIFA: el organismo rector es la FIFA, no cualquier individuo o país

¡GOL DE Flaco López! | Vasco da Gama 0 - 1 Palmeiras | Brasileirao | J5 | TV Azteca

Muere Raúl Jiménez Vega, padre del futbolista del Fulham

Raúl Jiménez Vega perdió la vida durante las primeras horas de este jueves 12 de marzo en Tepeji del Río. Se realizó una misa de cuerpo presente en la Parroquia de San Francisco de Asis a la que acudieron familiares y amigos para darle el último adiós.

Tras la misa, el cuerpo fue trasladado al panteón de San Juan Otlaxpa, Tepeji del Rio, Querétaro, en donde descansarán los restos mortales del padre de Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez Vega se mantuvo alejado del foco público, pero fue el principal promotor de la carrera de su hijo y lo acompañó en sus aventuras por el América, el Atlético de Madrid, Wolverhampton y ahora como delantero del Fulham y la Selección Mexicana.

Te puede interesar: Germán Berterame habría firmado su propia sentencia con Aguirre con esta falla horrible