Garbiñe Muguruza: “El público mexicano me ha tratado muy bien”

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes , la tenista española Garbiñe Muguruza habló sobre su sentimiento de volver a México, ahora para las WTA Finals en Guadalajara .

Te podría interesar: Giuliana Olmos, primera mexicana en jugar las WTA Finals

La calidéz del público mexicano

“Me siento bien, han sido dos años intensos como todos, la cuarentena, las restricciones y jugar sin público, ha sido muy duro desde el verme aquí en el número cinco del ranking y clasificándome a la WTA Finals, ha sido como un trofeo al esfuerzo. Está claro que el público mexicano a mí me ha tratado especialmente bien, no sólo Monterrey, también he jugado en Acapulco, tienen otra energía, tienen otra pasión, que cuando uno sale a jugar, la gente lo siente más y me he sentido muy bien recibida”, comentó Muguruza.

muguruza sharapova

Sus victorias ante las leyendas del tenis femenino

Además, Muguruza habló del significado de vencer a las hermanas Williams en finales de Grand Slam, derrotó a Serena en Roland Garros 2016 y a Venus en Wimbledon 2017.

“Fue muy importante porque fueron jugadoras que admiré mucho desde niña, llevan toda la vida jugando tenis y la diferencia de edad me ha permitido desde niña verlas por la televisión y pensar, yo quiero estar ahí algún día jugando contra ellas, y efectivamente más tarde empecé a jugar contra ellas, al principio me impresionó pero a lo largo de los años ya me tranquilicé, tenía más confianza y el hecho de haber ganado los dos Grand Slam contra ellas tiene un valor emocional, es más especial todavía, no sólo ganar el torneo, sino contra rivales de las más grandes de la historia” dijo Garbiñe.

Zverev: Líder de la renovación del tenis

Su relación con su coach

Finalmente, la tenista nacida en Venezuela se refirió a su actual coach, Conchita Martínez, y a que después de 21 años, dos españolas estarán en las WTA Finals.

Tal vez te interese: Tenistas confirmadas para el WTA Finals de Guadalajara

“Es muy personal, a mí siempre me ha gustado, me ha tocado quitar unas cosas cuando era más joven, pero en general siempre me ha gustado tener a mi equipo con cierta lealtad y fidelidad, para hacer un trabajo bueno al final, tienes que darle su tiempo, su progresión aunque al principio no salgan las cosas saldrán más tarde. La verdad es que 21 años es mucho tiempo, yo creo que es algo que tenemos difícil de conseguir, que dos jugadoras del mismo país estar entre las ocho mejores, es complicado”, sentenció Muguruza.