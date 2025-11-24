deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

La mujer que tiene 93 años y aún va al gimnasio: esto es lo que come todos los días

Pese a su avanzada edad, Cecilia Gómez sorprende por su excelente estado físico y vitalidad en el día a día. “Me siento como de 50 años”, reconoció

Pesas en el gimnasio
Canva
Marco Espósito | DR
Otros Deportes
Compartir

Si bien cada mes decenas de jóvenes abandonan el gimnasio y dejan de lado la actividad física, una mujer de 93 está llamando la atención por un motivo poco habitual: sigue entrenando todos los días como si fuera parte de su rutina laboral. Su nombre es Cecilia Gómez, vive en Nueva York y se ha vuelto noticia luego de que su historia fuera recogida por el portal Business Insider.

Para Cecilia Gómez, el gimnasio no es un pasatiempo sino un estilo de vida . De lunes a viernes, a la misma hora, asiste al Gold’s Gym de Smithtown, donde es una figura conocida por entrenadores y compañeros. No realiza actividades adaptadas, sino que participa en clases grupales, hace ejercicios de fuerza ligeros, mantiene rutinas de movilidad y hasta se anima a dinámicas que requieren coordinación.

"Ir al gimnasio es parte de mi día, como comer o dormir", aseguró y reconoció: "Yo me siento como si tuviera 50 años, para mí ir allí a entrenar es prácticamente como una religión. Diría que estoy casi en perfectas condiciones". Además, aseguró que su rutina es de casi tres horas cada mañana.

Va al gimnasio con 93 años

TE PUEDE INTERESAR:

Más allá del gimnasio, el rol clave de la alimentación

Su constancia tiene razones que van más allá del ejercicio y la propia Gómez insiste en que su estado físico es resultado de una combinación de buenos hábitos. Mantenerse conectada con otras personas, mover el cuerpo y cuidar lo que come son factores clave en su día a día.

Según reconoció, en su alimentación predominan productos simples. Legumbres como frijoles y alubias son una base diaria, acompañadas con arroz y verduras. También consume frutas con frecuencia, en especial plátanos y naranjas, alimentos vinculados con beneficios cardiovasculares e inmunológicos.

"Cada vez que la gente me pregunta qué puede hacer para estar como yo a mi edad, yo les digo: 'bienvenidos al gimnasio', es sencillo", aseguró la mujer en su entrevista con el medio estadounidense.

Notas - Tendencia
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Marco Espósito | DR

marco@digitalroom.team

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×