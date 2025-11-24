La mujer que tiene 93 años y aún va al gimnasio: esto es lo que come todos los días

Si bien cada mes decenas de jóvenes abandonan el gimnasio y dejan de lado la actividad física, una mujer de 93 está llamando la atención por un motivo poco habitual: sigue entrenando todos los días como si fuera parte de su rutina laboral. Su nombre es Cecilia Gómez, vive en Nueva York y se ha vuelto noticia luego de que su historia fuera recogida por el portal Business Insider.

Para Cecilia Gómez, el gimnasio no es un pasatiempo sino un estilo de vida . De lunes a viernes, a la misma hora, asiste al Gold’s Gym de Smithtown, donde es una figura conocida por entrenadores y compañeros. No realiza actividades adaptadas, sino que participa en clases grupales, hace ejercicios de fuerza ligeros, mantiene rutinas de movilidad y hasta se anima a dinámicas que requieren coordinación.

"Ir al gimnasio es parte de mi día, como comer o dormir", aseguró y reconoció: "Yo me siento como si tuviera 50 años, para mí ir allí a entrenar es prácticamente como una religión. Diría que estoy casi en perfectas condiciones". Además, aseguró que su rutina es de casi tres horas cada mañana.

TE PUEDE INTERESAR:



Más allá del gimnasio, el rol clave de la alimentación

Su constancia tiene razones que van más allá del ejercicio y la propia Gómez insiste en que su estado físico es resultado de una combinación de buenos hábitos. Mantenerse conectada con otras personas, mover el cuerpo y cuidar lo que come son factores clave en su día a día.

Según reconoció, en su alimentación predominan productos simples. Legumbres como frijoles y alubias son una base diaria, acompañadas con arroz y verduras. También consume frutas con frecuencia, en especial plátanos y naranjas, alimentos vinculados con beneficios cardiovasculares e inmunológicos.

"Cada vez que la gente me pregunta qué puede hacer para estar como yo a mi edad, yo les digo: 'bienvenidos al gimnasio', es sencillo", aseguró la mujer en su entrevista con el medio estadounidense.