Mundial Sub-17: Fechas y horarios de las semifinales en Qatar 2025

El Mundial Sub-17 Qatar 2025 llega a su fase de semifinales donde solo dos selecciones saldrán con la victoria y con el boleto para jugar la gran final.

Carlos Guerrero ‘Warrior’ | Capítulo 1: De futbol y otras locuras | El Canal del Mundial

El torneo ha sido una vitrina para las futuras estrellas del futbol mundial y ahora solo cuatro selecciones mantienen viva la ilusión de levantar el trofeo.

Austria vs Italia

La primera semifinal enfrentará a Austria contra Italia, un choque europeo que se disputará el lunes 24 de noviembre a las 7:30 horas de México. Austria sorprendió a propios y extraños con su desempeño sólido en la fase de grupos, donde mostró orden defensivo y eficacia en ataque. En cuartos de final, los austriacos eliminaron a Japón en un partido vibrante que terminó 1-0, confirmando que son la revelación del torneo.

Italia, por su parte, llega con el peso de la tradición y un futbol pragmático que ha sido clave en su camino. Los italianos superaron a Burkina Faso en cuartos con un marcador de 1-0, demostrando que su disciplina táctica y capacidad para manejar los tiempos de partido siguen siendo su sello. La Azzurra Sub-17 busca regresar a una final mundialista y reafirmar su lugar como potencia juvenil.

Portugal vs Brasil

La segunda semifinal será un duelo de alto voltaje entre Portugal y Brasil, programado para el lunes 24 de noviembre a las 10:00 horas de México. Portugal ha mostrado un futbol dinámico y ofensivo, con jóvenes figuras que han brillado en cada encuentro. En cuartos de final, los lusos vencieron a Suiza 2-0 en un partido espectacular, confirmando que su cantera sigue produciendo talentos de clase mundial. En 16vos el conjunto luso eliminó a México con un contundente 5-0.

Brasil, fiel a su historia, llega como favorito tras un torneo en el que ha desplegado su característico juego alegre y ofensivo. Los sudamericanos eliminaron a Marruecos en cuartos con un contundente 2-1, reafirmando su poderío y su hambre de conquistar nuevamente la categoría Sub-17. La Canarinha busca sumar otro título a su rica historia y consolidar a una generación que apunta a brillar en el futuro cercano.

También te puede interesar:



Las semifinales del Mundial Sub-17 Qatar 2025 prometen ser un espectáculo imperdible. Austria e Italia protagonizarán un duelo táctico, mientras que Portugal y Brasil ofrecerán un choque de estilos ofensivos. Solo dos selecciones avanzarán a la gran final, que se disputará el próximo jueves 27 de noviembre.

