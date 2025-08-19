Un día nadie confiaba en él, valía solo 50.000 y hoy es un diamante en bruto que podría brillar en León

El panameño Ismael Díaz aterrizó en el León para intentar ayudarlos a que salieran de la mala racha que tiene. El equipo Esmeralda se encuentra peleando la media tabla, pero aún no encuentra un funcionamiento óptimo. El delantero viene de tener una grandiosa Copa Oro y eso le ayudó para que su costo en el mercado, según Transfermarkt, aumentara y ahora está valuado en 1.6 millones de euros. Supo costar apenas 50 mil.

El atacante de 28 años vive una nueva etapa de su carrera en el León de México. Después de haber militado por varios equipos en Europa en los que no logró brillar y no confiaban en él. Pasó por el Porto B, de Portugal; también probó suerte en el PSV, de Países Bajos. En Panamá jugó en el Tauro FC en donde su valor rondaba los 500 mil euros y hasta descendió a las 250 mil. El fin de semana pasado jugó en el partido contra el Necaxa, fue titular y marcó el gol del triunfo. En dicho partido no jugó James Rodríguez y su DT reveló el por qué.

Ismael Díaz, el futbolista panameño que ilusiona con sus goles

Apenas lleva dos partidos con el León y ya se hizo presente en el marcador. Fue titular ante el Necaxa, jugó 75 minutos y le regaló a la afición del Bajío su primera alegría. A los 12 minutos de iniciado el encuentro recibió un pase largo, controló con el pecho y le pegó al balón para que la Fiera ganara el encuentro de la Jornada 5.

El otro partido que disputó fue ante el Monterrey en la derrota de su equipo por marcador de 3-1. Entró de cambió y solamente estuvo 27 minutos en el terreno de juego.

También te puede interesar:



Díaz debutó a los 15 años con el Tauro FC de su país. El delantero comenzó a ganarse la mirada de equipos europeos, pero no logró consolidarse en el Viejo Continente y regresó a Panamá. Con la selección de su país acumula 49 partidos y 16 anotaciones. A sus 28 años de edad y con 13 de carrera profesional ya llegó a los 100 goles a nivel de clubes.

Los próximos compromisos del León en la Liga BBVA MX

El calendario que se le viene al León no es para nada secillo. El próximo fin de semana enfrenta a su hermano el Pachuca, líder de la competencia pero que ya perdió su primer partido en la Liga BBVA MX. Posteriormente chocará contra el colero Querétaro, que no sabe lo que es ganar un partido en el Apertura 2025. Uno de los partidos más bravos que tendrá en septiembre es ante los Tigres en la Jornada 8 y cerrará el meses con duelos antes Xolos, Mazatlán y Juárez.

Actualmente, el León se ubica en la décima posición con solamente seis puntos de 15 disputados. Ha ganado dos encuentros y perdido tres, por lo que en su momento se llegó a rumorear que su entrenador Eduardo Berizzo podría estar viviendo sus últimos encuentros como timonel de los Esmeraldas.