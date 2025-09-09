Nadie se imagina cuánto cuesta el jugador más caro de la selección de Corea del Sur

México cerrará la fecha FIFA de septiembre este martes 9 cuando le toque enfrentar a Corea del Sur en Nashville, Estados Unidos. El conjunto asiático cuenta con 5 cracks que Javier Aguirre debe tener en cuenta , sin embargo, muchos no conocen al futbolista más caro de la selección coreana. No se trata de Heung-min Son, su capitán, sino que el número uno del ranking es Min-jae Kim.

Según información que comparte Transfermarkt, Min-jae Kim tiene un valor de mercado de 40 millones de euros, siendo el futbolista más valioso de Corea del Sur. Para dar contexto, el jugador más caro de México es Santiago Gimenez, quien tiene un precio de 30 millones jugando para el AC Milan. Por otro lado, el ‘Vasco’ Aguirre ya tiene un probable once titular para enfrentar a Corea del Sur en el último amistoso de septiembre.

Getty Images Min-jae Kim es el jugador más caro de Corea del Sur

¿Quién es Min-jae Kim, el jugador más valioso de Corea del Sur?

Quizás muchos no conozcan la carrera de Min-jae, pero resulta ser un exitoso defensor central coreano. Desde su debut en 2007, Min-jae jugó hasta el año 2019 en su país natal y, entre los años 2020 y 2021, jugó en China. El gran salto lo dio a mediados de 2021, cuando fichó por Fenerbahçe desde el BJ Guoan chino. Su gran nivel hizo que en 2022 sea fichado por el Napoli y, en 2023, llegó al Bayern Múnich a cambio de 42 millones de euros.

Entre sus títulos más destacados se encuentran la Serie A 2022/23 con el Napoli, la Bundesliga 2024/25 y la Supercopa de Alemania 2025/26 con Bayern Múnich. En total, jugó 69 partidos con la selección de Corea del Sur y acumula 4 goles anotados. Con 28 años, es uno de los jugadores estrellas del equipo asiático y el más valioso de todos.

